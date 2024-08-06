67 % من شركات الإمارات تجذب المؤهلين لتعزيز الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير شركة «هاليان» العاملة في مجال التوظيف وخدمات تقنية المعلومات، أن هناك زيادة ملحوظة في تركيز المنطقة على المقاولين في القطاعات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والمالية وصناعة السيارات.

ووفقاً للبيانات، تركز 67% من الشركات الإماراتية حالياً على جذب الأفراد المؤهلين لتعزيز الذكاء الاصطناعي والابتكار داخل شركاتها، مما يبرز الاهتمام الكبير للإمارات بالمحترفين في هذا المجال.

وكشف التقرير عن ارتفاع بنسبة 142% في عدد المقاولين في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2022، وتعكس هذه الزيادة التغيرات الديناميكية في بيئة الأعمال في هذه الدول ذات الاقتصاد القوي والمستقل، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على حلول القوى العاملة المرنة.

وقال ستيوارت فراي، الرئيس التنفيذي لـ «هاليان»: مع استمرار المقاولين في لعب دور محوري في تشكيل القوى العاملة الحديثة اليوم، أصبحت خبراتهم ومرونتهم أصولاً لا تقدر بثمن للشركات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن في مجموعة هاليان نكرس جهودنا عبر خدمات التوظيف المتخصصة لربط الشركات في المنطقة بأفضل المواهب من المقاولين.

وبفضل تقديم مستوى عال من المرونة التشغيلية والقدرة على التوسع السريع، أصبح المقاولون عنصراً حيوياً في قطاع التوظيف بالمنطقة، على سبيل المثال مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية، أدى إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة، كما أن هنالك عاملاً آخر رئيسياً هو زيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والطلب على المتخصصين في هذا المجال.

وتستثمر 93% من الشركات في جميع أنحاء العالم في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب بشكل كبير، خاصة على المستوى المحلي. ووفقاً لتقرير صادر من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، فمن المتوقع أن تشكل منطقة الشرق الأوسط، التي تحتضن حالياً أكثر من 1800 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بتمويلات تتجاوز 44 مليار درهم، أي بنسبة 2% من السوق العالمي للذكاء الاصطناعي بحلول 2030.

وبالإضافة إلى ذلك، تزيد الاتجاهات الكبيرة والناشئة مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة، وتحليل البيانات، والمشتريات، الطلب على الخبراء في قطاعات تكنولوجيا المعلومات.

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