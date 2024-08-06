«الشارقة لإدارة الأصول» تعلن انتهاء التحكيم لجائزة «نجوم للتميز المؤسسي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول عن الانتهاء من مرحلة التحكيم والتقييم لجميع الفئات المشاركة والمرشحة لجائزة «نجوم للتميز المؤسسي»، والتي أطلقتها الشركة مؤخراً في دورتها الأولى بهدف تحفيز الموظفين والوحدات التنظيمية في الشركة على الاحتفاء بإنجازاتهم وأدائهم المتميز، وزيادة القدرة المؤسسية من خلال تطوير الأداء الفردي والجماعي والمؤسسي، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال التميز المؤسسي.

وقال إبراهيم الحوطي، الرئيس التنفيذي - المكتب التنفيذي- في الشارقة لإدارة الأصول: شهدت جائزة «نجوم للتميز المؤسسي» مشاركة واسعة ومميزة من جميع الشركات التابعة للشارقة لإدارة الأصول، وهو ما يؤكد على حرص جميع المسؤولين على تبني قيم الابتكار والتطوير في بيئة العمل.

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