مفاجآت صيف دبي تقدم عروضاً بمناسبة العودة إلى المدارس

المصدر: دبي- «البيان»

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تساعد مفاجآت صيف دبي 2024 الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على الاستعداد للعام الدراسي الجديد، من خلال عروض العودة إلى المدارس التي تقدمها العلامات التجارية الرائدة في مختلف أنحاء المدينة.

وتشمل العروض الخاصة والخصومات المذهلة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من المنتجات، بدءاً من الملابس والأحذية العصرية، وحتى حقائب الظهر والأجهزة الإلكترونية المتطورة، وغيرها من المستلزمات المدرسية. وسيحصل المتسوقون على فرصة للفوز بجوائز نقدية ضخمة في إطار سحوبات ومنح دراسية مذهلة خلال موسم العودة إلى المدارس.

ويقدم «مدهش»، الشخصية المحبوبة لدى الجميع في دبي، منحاً كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ 500 ألف درهم، في إطار مفاجآت صيف دبي هذا العام. وسيحظى 25 شخصاً من سعداء الحظ بفرصة الفوز بمبلغ 20000 درهم لكل منهم، مع منحة مدهش من 5 وحتى 29 أغسطس. وللتسجيل في المنحة، يجب على المتسوقين إنفاق 200 درهم أو أكثر في ابن بطوطة مول، أو سيركل مول، أو بافيليون المدينة العالمية، أو بافيليون ديسكفري جاردنز، أو بافيليون الفرجان، أو بافيليون الفرجان وست، أو بافيليون جميرا بارك، أو بافيليون جميرا بارك إيست. ويجب تقديم فواتير الشراء لدى مكتب خدمة العملاء في مركز التسوق المشارك للدخول في السحب.

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