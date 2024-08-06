غرفة رأس الخيمة تعزز التعاون المشترك مع إندونيسيا

المصدر: رأس الخيمة-«البيان»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، تطلّع قطاع الأعمال إلى تنمية وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية إندونيسيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، جاء ذلك خلال استقباله حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، يرافقه وفد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة ومركز المعارض الإندونيسي، بحضور يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس الغرفة، عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، دكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.

وأشار النعيمي إلى تطلعات الغرفة لزيادة آفاق التجارة بين جمهورية إندونيسيا وإمارة رأس الخيمة من خلال إقامة المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة حجم التبادل التجاري، وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، والتعريف بالفرص الاستثمارية والمعارض المنظمة من كلا الطرفين، في أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وإطلاعهم على مناخات الاستثمار المجدية والواعدة، لاسيما في ظل المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الإمارة، مؤكداً على حرص الغرفة على تكثيف التعاون المتبادل، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم عقد الشراكات وإقامة المشاريع الحيوية بين بيئة الأعمال والقطاع الخاص وجذب المستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز