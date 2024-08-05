مشروع مشترك بين «أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» يستحوذ على «أي في هولدينغ» بـ165 مليون درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة، أن مشروعهما المشترك Enersol) أو «المشروع المشترك»( قد وقع اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 100% في EV Holdings Ltd. (“EV”) مقابل 45 مليون دولار (165 مليون درهم) تقريباً من شركة Dunedin المختصة في الأسهم وهي شركة خاصة مقرها في لندن. علماً أن إتمام الصفقة وانتقال الحصة رسمياً لـ Enersol خاضعٌ للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتسويات الشراء النهائية.

وتعد EV شركة عالمية رائدة في مجال توفير خدمات التشخيص والتحليلات المرئية في قطاعي النفط والغاز، وتدير عملياتها من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية ولها أفرع منتشرة في 36 دولة مختلفة حول العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتوفر خدمات تشخيص الآبار من خلال توظيف مجموعة من الحلول والتقنيات المتطورة التي تساعد على تجاوز العقبات المُعقدة أثناء الحفر وطوال دورة حياة البئر.

أداء مالي متميز



حققت شركة EV أداءً مالياً قوياً في السنة المالية 2024، حيث بلغت إيراداتها حوالي 30 مليون دولار أمريكي، وكان لقطاع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور كبير في تحقيق هذا الأداء المتميز. وحققت هامش ربح قوي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مع توقع تدفق نقدي حر يزيد على 10%.



تتمتع شركة EV بملف تشغيلي ومالي قوي يتماشى مع استراتيجية Enersol في الاستحواذ الهادفة إلى بناء نظام تكنولوجي متطور يوظف تقنيات الجيل القادم على نحو يوفر للشركة فرصاً إضافيةً للتوسع عبر الأسواق غير المستغلة، إضافة إلى فرص النمو الكبيرة على المدى الطويل.

منصة ذكاء اصطناعي



توفر EV حلول تشخيص وتحليل متطورة من خلال كاميرات فائقة الدقة توفر رؤية بزاوية 360 درجة يتم تركيبيها في أسفل البئر، وتستخدم تقنية الكاميرات المدمجة بالموجات فوق الصوتية وغيرها من التقنيات التي تولد معلومات تشخيصية حية ومرئية تساعد على التقييم السريع والفعال لمشاكل الآبار المعقدة تقنياً. وقامت الشركة بتطوير منصة سحابية ( AIVA) تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتسريع نقل البيانات وتخزينها وتحليلها.

أسهمت مراكز الأبحاث التكنولوجية التي خصصتها EV للأبحاث التطويرية في حصول الشركة على 116 براءة اختراع وعلى تطوير عدد كبير من المنتجات المبتكرة لسوق الطاقة. وتعمل الشركة، بفضل قدراتها الكبيرة في مجال البحث والتطوير، على إنتاج برامج وتقنيات تحليل مرئي متطورة خلال العامين القادمين.

الاستحواذ الثالث



يعد هذا الاستحواذ الثالث لشركة Enersol بعد أن وقعت الأسبوع الماضي اتفاقية للاستحواذ على حصة تبلغ 51 % في شركة NTS Amega (NTS) العالمية المتخصصة في مجال تصنيع المعدات المتطورة وتوفير الحلول لقطاع الطاقة. علماً أن إتمام الصفقة بانتظار الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وكانت Enersol قد وقعت اتفاقية قبل ذلك للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 67.2% في شركة Gordon Technologies الأمريكية المتخصصة في خدمات القياس أثناء الحفر.

وتعمل Enersol على التوسع في استثماراتها في شركات الطاقة مختلفة التخصصات، لبناء نظام تكنولوجي متكامل يسهم في تعزيز قيمة الشركة السوقية وترسيخ مكانتها في مجال الاستثمارات في مجال تكنولوجيا الطاقة.

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