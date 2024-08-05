أرباح أدنوك للحفر تقفز 28% إلى 2.1 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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قفزت أرباح شركة أدنوك للحفر بنسبة 28% لتصل إلى 2.1 مليار درهم في النصف الأول من العام 2024، حيث أعلنت شركة أدنوك للحفر عن نتائج مالية قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024.

ارتفعت إيرادات الشركة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024 مدفوعة بالتوسع في العمليات في جميع القطاعات لتصل إلى 3.4 مليارات درهم وأكثر من 6.6 مليارات درهم على أساس سنوي، بنسبة 29% و26% على التوالي.

وتماشياً مع التزام أدنوك للحفر بتعزيز القيمة لمساهميها وبناءً على النتائج الاستثنائية للنصف الأول، اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي أي ما يعادل 9.04 فلوس للسهم الواحد، بموجب سياسة توزيع الأرباح المحسنة التصاعدية الجديدة التي أقرتها الجمعية العمومية. ومن المتوقع أن تبدأ الشركة في توزيع الأرباح المرحلية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس عام 2024 على جميع المساهمين المسجلين اعتباراً من 12 أغسطس من العام نفسه.

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر معلقاً على نتائج النصف الأول الاستثنائية: «التزامنا بنهج الشركة واستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز النمو في جميع قطاعاتها أثمر عن النتائج القياسية التي تحققت في النصف الأول، فنحن في أدنوك للحفر نبني على نجاحاتنا وما تحقق في النصف الأول يؤكد أننا في المسار الصحيح نحو تحقيق استراتيجياتنا ودعم أهداف أدنوك وتطلعات دولة الإمارات في مجال الطاقة». وقال: إن أداء الشركة خلال هذه الفترة يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق التميز ورفع الكفاءة في جميع عملياتنا، ويعكس تفاني موظفينا والتزامهم، فجهودهم هي أساس النجاح في تقديم خدمة متميزة لعملائنا وتحقيق أقصى قيمة للشركة ولعملائها.

وترجمت العائدات القوية للشركة خلال هذا الربع إلى أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قياسية للربع الثاني والنصف الأول. حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني بنسبة 37% على أساس سنوي و8% على التوالي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، محققة هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 50%. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول 3.3 مليارات درهم، بزيادة 34% على أساس سنوي مع زيادة هامشية تصل إلى 50%، جاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات، إضافة إلى استراتيجية الشركة الفعالة في إدارة التكاليف.

كما ارتفع صافي الربح لهذا الربع بنسبة 29% على أساس سنوي و7% على التوالي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وكانت الشركة، وفي إطار استراتيجيتها لتوسيع أسطولها، قد أضافت في نهاية الربع الثاني ثلاث حفارات جديدة لترفع عدد الحفارات في أسطولها إلى 140 حفارة (136 مملوكة و4 مستأجرة بغرض التملك)، مقارنة بـ 137 في نهاية الربع الأول من هذا العام.

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