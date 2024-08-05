مكتوم بن محمد: علاقاتنا مع المملكة المتحدة عريقة وممتدة تجارياً ولوجستياً

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن علاقة الإمارات مع المملكة المتحدة عريقة وممتدة تجارياً ولوجستياً

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " خلال زيارتي لمجمع لندن جيتواي للخدمات اللوجستية التابع لموانئ دبي العالمية في لندن، لندن جيتواي سيكون الميناء الأكبر في المملكة المتحدة عند اكتماله ولديه إمكانية الربط مع 130 ميناء عالمياً حيث تستثمر دبي 2.1 مليار درهم في توسعات الميناء والمنطقة اللوجستية، ومجمع الخدمات اللوجستية التابع للميناء سيكون الأكبر في أوروبا حيث يغطي مساحة 9.5 ملايين قدم مربعة ولديه عمليات في أوروبا تغطي 30 دولة.

وأضاف سموه " علاقاتنا مع المملكة المتحدة عريقة وممتدة تجارياً ولوجستياً، وتعمل موانئ دبي حالياً في 34 موقعاً في المملكة وتوظف 6000 شخص سيرتفعون إلى 12 ألف شخص بعد اكتمال المجمع اللوجستي في لندن جيتواي، وهدفنا تعزيز وتعميق هذا التعاون الاقتصادي مع المملكة المتحدة في المستقبل".

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