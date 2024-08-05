رصيد المصرف المركزي من الذهب يرتفع إلى 20.6 مليار درهم بنهاية مايو

المصدر: أبوظبي -سامح الليثي

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نما رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بحوالي 14% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وبأكثر من 2.5 مليار درهم إضافية ليصل إلى 20.6 مليار درهم نهاية مايو الماضي مقارنة بإجمالي 18.1 مليار درهم نهاية عام 2023.

وتظهر بيانات السلسلة الزمنية بأن رصيد المركزي من الذهب وصل إلى ارتفاعه القياسي من بعد عام الجائحة محققا نموا تجاوز 60% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020 الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم .

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