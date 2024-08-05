المصرف المركزي: بنوك دبي تضيف 200 مليار درهم إلى إجمالي أصولها خلال عام

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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نمت أصول البنوك العاملة بإمارة دبي بنسبة 12% خلال عام لتضيف 200 مليار درهم إلى قاعدة إجمالي الأصول المملوكة لها مرتفعة من 1.706 تريليون درهم في نهاية مايو 2023 إلى 1.906 تريليون درهم في مايو 2024.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي بأن إجمالي استثمارات تلك البنوك قد نما في المقابل بحوالي 22% بين الفترتين باستثمارات جديدة ناهزت 60 مليار درهم ليرتفع الرصيد من 213 ملياراً لقرابة 273 مليار درهم .

وأظهر التقرير بأن الائتمان الممنوح من قبل بنوك الإمارة قد بلغ رصيده التراكمي 937 مليار درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 894 مليار نهاية مايو من العام الماضي .

بينما أظهرت البيانات بأن بنوك الإمارة قد تصدرت جاذبية الودائع محققة أعلى حصة من اجماليها بالدولة حيث ارتفع رصيدها التراكمي من 1.074 تريليون درهم في مايو 2023 إلى 1.238 تريليون درهم في مايو من العام الجاري .

على صعيد آخر أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة حيث بلغت 2.049 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.867 تريليون درهم في العام الماضي فيما ارتفعت الاستثمارات من 295.4 ملياراً إلى 342 مليار درهم .

بينما وصلت الودائع 1.221تريليون درهم مقارنة برصيد تراكمي في مايو العام السابق بلغ قرابة 870 مليار درهم .

على جانب آخر ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى إلى 331 مليار درهم ووصل رصيد الودائع إلى 219 مليار درهم وكذلك الائتمان إلى 331 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 58.5 مليار درهم في نهاية مايو من العام الجاري .

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