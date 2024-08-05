المصرف المركزي: 7.9 تريليونات درهم إجمالي التحويلات المالية بالإمارات في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 7.9 تريليونات درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 .

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات ما بين البنوك استمرت بتحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي 4.963 تريليونات درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي 2.932 تريليون درهم .

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 9.3 ملايين شيك خلال الأشهر الخمسة بقيمة إجمالية بلغت 544.5 مليار درهم.

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