المصرف المركزي: 7.9 تريليونات درهم إجمالي التحويلات المالية بالإمارات في 5 أشهر

المصدر:
  • أبوظبي – سامح الليثي
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تجاوزت التحويلات عبر نظام  تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي  7.9 تريليونات درهم خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 .

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن التحويلات ما بين البنوك  استمرت بتحقيق  الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي 4.963 تريليونات درهم.

في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي 2.932 تريليون درهم  .

على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة  أكثر من 9.3 ملايين شيك خلال الأشهر الخمسة  بقيمة إجمالية بلغت 544.5 مليار  درهم.

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