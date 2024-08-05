غرفتا الشارقة وأبوظبي تعززان التعاون في خدمات القطاع الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، على صعيد تعزيز جودة ونوعية الخدمات التي تقدم إلى الأعضاء المنتسبين، من ممثلي القطاع الخاص في كل من أبوظبي والشارقة، والعمل على استحداث خدمات جديدة مبتكرة، بما يواكب تطلعات المستثمرين ورجال الأعمال، ويعزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية.

جاء ذلك خلال استقبال محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، لأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والوفد المرافق له، بحضور فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، ولمياء الجسمي رئيس قسم خدمة المصدرين وإدارة الأسواق، وسلطان عبد الله آل علي رئيس قسم خدمة المستثمرين.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية العمل على تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بدور الغرف التجارية في تعزيز استدامة نمو مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

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