«رينفي» الإسبانية تؤسس فرعاً في الإمارات

المصدر: دبي ـــ البيان

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أقر مجلس إدارة الشركة الوطنية الإسبانية للسكك الحديدية «رينفي» إنشاء فرع جديد لها في الإمارات، لدعم مشاريعها وتعزيز تنافسيتها في المنطقة.

وأوضحت «رينفي» أن هذه الخطوة تتماشى وخطط تطوير السكك الحديدية الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات من خلال شركة الاتحاد للسكك الحديدية الوطنية.

وأشارت «رينفي» إلى أن إنشاء «رينفي بروجيكتس إنترناشونال» في الإمارات سيساعد الشركة على تأمين مشاريع جديدة وضمان الامتثال للوائح القانونية المحلية الخاصة بالأنشطة التجارية.

وجدير بالذكر أن التعاون بين «رينفي» والاتحاد للسكك الحديدية بدأ بمذكرة تفاهم وقعت في مايو 2022، والتي تشمل مجموعة شاملة من الأنشطة، بما في ذلك التخطيط والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة لبنية السكك الحديدية والعربات المتحركة، بالإضافة إلى تطوير التكنولوجيا وحلول التنقل.

ويضاف هذا الفرع الجديد إلى الحضور العالمي لشركة «رينفي»، والذي يشمل مكاتب في فرنسا والمكسيك والسعودية، ومكتب تمثيل في بروكسل، وشركة تابعة في الولايات المتحدة، والأغلبية في شركة ليو إكسبرس للركاب في جمهورية التشيك.

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