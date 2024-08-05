98 % إشغال مراكز التسوق في دبي بالربع الثاني

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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تشهد مراكز التسوق الكبرى والرئيسية في دبي اهتماماً كبيراً ومتزايداً من شركات التجزئة العالمية والتي تسعى إلى توسيع نطاق حضورها في المواقع الأساسية في الإمارة، حيث لامست مستويات الإشغال في هذه المراكز 98% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 96% خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023.

وأكدت شركة العقارات الأمريكية العالمية «سي بي آر إي» في أحدث تقاريرها، أن إجمالي عدد معاملات التأجير في سوق التجزئة بدبي بلغ 17,509 في الربع الثاني مسجلاً زيادة طفيفة بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت عقود الإيجار المجددة بنسبة 4.4%.

وأضافت المؤسسة أنه إلى جانب قطاع الأغذية والمشروبات، الذي يظل المصدر الأكبر لطلب المستأجرين في سوق التجزئة بدبي، كان الاهتمام من كبرى شركات التجزئة الدولية في ارتفاع، حيث نشهد عدداً متزايداً من اللاعبين الجدد والحاليين في السوق الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق وجودهم داخل مواقع دبي الأساسية.

وتابعت «سي بي آر إي» أن الطلب يظل متمركزاً نحو الأصول الرئيسية؛ ومع ذلك، فإن نقص توافر مثل هذا المخزون لا يزال يحد من مستويات النشاط، وللتعويض عن هذا وتلبية هذا الطلب المتزايد، تم الإعلان مؤخراً عن عدد من المخططات الجديدة وخطط التوسع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توسعة دبي مول بقيمة 1.5 مليار درهم، والتي من المتوقع أن تضيف إلى السوق حوالي 240 متجراً فاخراً ومنافذ بيع الأغذية والمشروبات.

135 مركز تسوق ومول

ومن جهة أخرى، قالت شركة «فاليو ستارت» العالمية إن عدد مراكز التسوق والمولات بكافة درجاتها يبلغ 135 مركزاً في دبي، بواقع 3 مراكز من الفئة (CONVENIENCE) وهي التي لا تزيد فيها المساحة القابلة للتأجير (GLA) على 3 آلاف متر مربع، و47 مركزاً من فئة (NEIGHBOURHOOD) وهي التي تتراوح فيها المساحة القابلة للتأجير بين 3 و10 آلاف متر مربع، إضافة إلى 31 مركزاً من الفئة (COMMUNITY) والتي تتراوح فيها المساحة القابلة للتأجير بين 10 و30 ألف متر مربع، و23 مركزاً من الفئة (REGIONAL) والتي تتراوح فيها المساحة القابلة للتأجير بين 30 و90 ألف متر مربع، و16 مركزاً من الفئة (SUPER REGIONAL) وهي التي تزيد فيها المساحة القابلة للتأجير على 90 ألف متر مربع.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع تسليم مركز جديد من الفئة (REGIONAL) ومركزين من الفئة (SUPER REGIONAL) خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الشركة إلى أن جمعية الاتحاد التعاونية أعلنت عن اكتمال إنشاء مركزها التجاري الجديد في واحة دبي للسيليكون، والذي يمتد على مساحة إجمالية مبنية تبلغ 24,669 متراً مربعاً، ووفقاً لكولم ماكلولين، نائب الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، من المتوقع أن يضم مطار آل مكتوم الدولي ما لا يقل عن 100,000 متر مربع (1.07 مليون قدم مربع) من مساحات التجزئة.

كما بدأت شركة شوبا العقارية العمل في مشروع هارتلاند مول في دبي، والذي من المقرر أن يضيف 10,655 متراً مربعاً (115,000 قدم مربع) من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير إلى مخزون مراكز التسوق في المدينة. وأشارت «فاليو ستارت» إلى أنه وفقاً لشركة ماجد الفطيم، ارتفع الإنفاق على التجزئة في جميع أنحاء الإمارات بنسبة 14% على أساس سنوي في عام 2023، وفي تقريرها عن حالة اقتصاد التجزئة، تضاعف إجمالي انتشار التجارة الإلكترونية في الدولة أكثر من الضعف منذ عام 2019 ليصل إلى 12%، ومن المتوقع أن يتجاوز سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات الـ13.2 مليار دولار بحلول عام 2028.

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