646 مليون درهم تداولات بمدن الوسطى والشرقية بالشارقة في النصف الأول

المصدر: الشارقة - وام

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بلغ حجم التداول النقدي في المنطقتين الوسطى والشرقية في إمارة الشارقة 646 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنسبة نمو 17.7% مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع دائرة التسجيل العقاري في الشارقة 14 ألفاً و395 معاملة، كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 21.7 مليون قدم مربع خلال الفترة ذاتها. جاء ذلك في التقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وقال عمر المنصوري مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، حقق مستويات قياسية جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن اهتمام حكومة الشارقة بالتطوير المستمر للبنية التحتية والتشريعية، كان له أثر إيجابي في دعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة بجميع مدنها.

وأشار إلى إطلاق العديد من المشاريع العقارية والتطويرية لا سيما المشروعات السياحية في المنطقتين، شكل نقطة جذب واستقطاب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وانعكس على نمو القطاع وازدهاره خلال الفترة الماضية، وهو ما بدا واضحاً خلال نتائج تقرير الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

كما نفذت فروع الدائرة خلال النصف الأول 246 معاملة رهن، بقيمة إجمالية بلغت 279.7 مليون درهم.

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