32 % تراجع مخصصات بنوك دبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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قلصت 4 بنوك بدبي إجمالي مخصصات انخفاض القيمة (مخصصات القروض الصعبة) التي استقطعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعادل 580 مليون درهم، بتراجع يقارب 32%، بينما ارتفع صافي الأرباح الإجمالي لبنوك دبي بـ 13%، إلى 22.7 مليار درهم، بما يعكس قوة القطاع المصرفي بالإمارة، وتحسن الظروف الاقتصادية للدولة في مواجهة التحديات العالمية. وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي، تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول 2024 بـ 32%، لتصل إلى 1.25 مليار درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 1.83 مليار درهم.

الإمارات دبي الوطني

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً في مخصصات انخفاض القيمة بـ 134% إلى 2.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 949 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023. وتصدّر «الإمارات دبي الوطني»، قائمة بنوك دبي من حيث الربحية، مسجلاً أرباحاً سنوية قياسية، بعد أن قفزت أرباحه بنسبة 12%، لتصل إلى 13.8 مليار درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي)، في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة.

الإمارات الإسلامي

حقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2024، بـ 46.4%، لتصل إلى 85.47 مليون درهم، مقارنة مع مخصصات انخفاض القيمة التي سجلت خلال الفترة نفسها من عام 2023، بنحو 159.5 مليون درهم.

بنك المشرق

وبلغ صافي أرباح بنك المشرق 4.05 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 14%، مقارنة بـ 3.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل البنك انخفاضاً في قيمة مخصصات انخفاض القيمة خلال النصف الأول لعام 2024 بـ 16.3%، لتصل إلى 44.88 مليون درهم، مقارنة مع 53.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

دبي الإسلامي

حقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية في النصف الأول من عام 2024، بنسبة 8.6%، إلى 3.38 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة)، نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.72 مليارات درهم.

وخفض البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ 32%، إلى 652.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 958.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023.

دبي التجاري

ارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 18.5%، لتصل إلى 1.45 مليار درهم، مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفع ربح البنك (ما قبل الضريبة) بنسبة 30.2%، ليصل إلى 1.595 مليار درهم. وقلص البنك مخصصات انخفاض القيمة بـ 28.2%، إلى 471 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة مع 656.2 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023.

اقتصاد قوي

أفاد أرون ليزلي جون كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، بأن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً ملحوظاً بنسبة 3.2%، ليصل إلى 115 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024، ساهم في زيادة الطلب على التمويل، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ما ساعد في تحسين الهوامش الربحية للبنوك.

وأوضح أن قطاعي المالية والتأمين ساهما بشكل كبير في هذا النمو، حيث حققا معاً نمواً بنسبة 13.1% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 15.2%، والقروض بنسبة 8% على أساس سنوي، متوقعاً أن يستمر الاتجاه الهبوطي للمخصصات، وكذلك نسب القروض المتعثرة عند البنوك المحلية.

وأكد أن البنية التحتية الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية الخاصة، ساعدت في دفع عجلة النمو، حيث نجحت دبي في بناء بيئة جاذبة للأعمال، واستقطبت استثمارات أجنبية ضخمة، ورسّخت مكانتها كمركز عالمي للاستثمار.

قال جورج خوري المدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI، إن تحول البنوك في دبي نحو التكنولوجيا المالية والرقمنة، ساعد في خفض المخصصات، ما يعيد تشكيل المشهد المالي، ويساعد على تحقيق النمو المستمر، ويتيح الفرصة للمستثمرين القادرين على فهم ومواكبة هذه التطورات، تحقيق أقصى فائدة ممكنة.

وأشار إلى أن اقتصاد دبي شهد نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس قوة وصلابة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، ودبي بشكل خاص، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث يؤكد هذا الأداء القوي نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة، والتي تركز على تعزيز قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا.

وأضاف: «هذا النمو يأتي في وقت تشهد فيه العديد من الاقتصادات العالمية تباطؤاً، ما يبرز المكانة الفريدة لدبي كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي»، لافتاً إلى أن القطاع المالي في دبي يشهد حالياً قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي، حيث تعمل البنوك على توسيع خدماتها المقدمة عبر الإنترنت، وتواكب الاتجاهات العالمية، وتوفر خدمات أكثر سهولة وكفاءة لعملائها.

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