«عبدالواحد الرستماني» تفتتح «زيكر سبيس» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة عبدالواحد الرستماني، الوكيل الحصري لزيكر في الإمارات، عن افتتاح «زيكر سبيس»، أول صالة عرض متخصصة لعلامة «زيكر» في الإمارات.

صُممت الصالة لتوفير تجارب رقمية استثنائية لعشاق السيارات الكهربائية. ويمكن للزوار استكشاف الطرازات الجديدة للعلامة التجارية، التي تتميز بالأداء العالي والتكنولوجيا المبتكرة والتصميم المتميز «زيكر 001» و«زيكر إكس».

حضر حفل الافتتاح مارس شين، نائب رئيس شركة «زيكر» للتكنولوجيا الذكية، وميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة «زيكر باب»، وروبرتو كولوتشي، رئيس «زيكر» في مجموعة عبدالواحد الرستماني.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات ورئيس مجلس إدارة شركة «زيكر باب»: من خلال شراكتنا القيمة مع «زيكر»، نحن فخورون بإطلاق أول صالة عرض «زيكر» في دبي والإمارات. يشكل هذا الإنجاز دلالة واضحة على رؤيتنا المشتركة، المتمثلة في توفير الحلول التي تركز على العملاء، والتي من شأنها تعزيز قطاع السيارات. كما تعكس صالة عرض زيكر الجديدة ريادة مجموعة عبدالواحد الرستماني على مدار أكثر من 50 عاماً في مختلف المجالات، منها مجال التنقل المستدام، والتزامها في توفير تجربة تنقل استثنائية وتحقيق أعلى مستويات التميّز في قطاع السيارات.

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