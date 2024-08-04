«أوراسيا كابيتال» تستثمر في 7 شركات ناشئة تكنولوجية عبر ساندبوكس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن "ساندبوكس"، البرنامج المخصص لتسريع نمو الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا والتابع لشركة "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثماري لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن اختتامه النسخة الرابعة من البرنامج وحصول 7 شركات ناشئة على تمويل بقيمة 570,000 درهم إماراتي (150 ألف دولار) لكل منها بعد نجاحها في برنامجها الذي تلقى أكثر من 1,500 طلب.

وقال حسن وحيد، نائب رئيس - المالية المؤسسية والخزينة في "دييز" والشريك في أوراسيا كابيتال: "نفخر بما حققته شركة أوراسيا كابيتال، التي تتخصص بعمليات الاستثمار في الشركات الناشئة ، في غضون أشهرٍ قليلة منذ إطلاقها نهاية العام 2023، حيث يعكس مستوى الإقبال الكثيف على المشاركة في برنامجها لتسريع نمو الأعمال "ساندبوكس"، إلى جانب وجود الكثير من الأفكار المبتكرة والإبداعية والمشاريع الطموحة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة، أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية على المدى الطويل في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وبالتالي دعم قطاع الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، والإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف: "استثمرت أوراسيا كابيتال في عدد من الشركات الناشئة التي أثبتت بأنها تتمتع بفرص نمو عالية وتمتاز بأفكارٍ خلاقة ورؤى مبتكرة تسعى نحو تغيير واقع ومستقبل قطاع التكنولوجيا المتقدمة والحديثة ودفعه إلى آفاق جديدة، وذلك بما ينسجم مع جهودنا الرامية إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي في استقطاب وتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة والارتقاء بسمعتها المرموقة كوجهة للاستثمارات العالمية".

وأشار حسن إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاستثمارات الجديدة، عززت "أوراسيا كابيتال" من جهودها الاستثمارية من خلال قيادة جولة استثمارية في (Growdash) منصة ادارة التسويق التي تتخذ من دبي مقراً لها والمختصة بتمكين جهود تسويق وتشغيل المطاعم وبناء وتنفيذ وإدارة استراتيجيات نموها عبر قنوات المبيعات الرقمية. كما قامت أوراسيا بالمشاركة في سلسلة من الجولات الاستثمارية في عدد من الشركات الناشئة الأخرى ، والتي كان آخرها الجولات الاستثمارية في (RemotePass)، منصة الموارد البشرية المختصة بتسيير العمليات الإدارية لفرق العمل عن بعد، و (iSchool) الشركة الناشئة لتكنولوجيا التعليم وتعزيز مهارات الشباب الرقمية.

وضمت قائمة الشركات السبع الحاصلة على التمويل كلاً من "كوريوز" المتخصصة في مجال تسريع خدمات التوظيف، ومنصة تكنولوجيا الأغذية المستدامة "هيروغو"، و"لسان" شركة الذكاء الاصطناعي المختصة في مجال تحسين الكتابات العربيةالتوليدي، و"أس ثرايف" المتخصصة بمجال تعزيز المبيعات وأداء الموظفين بقطاع التجزئة، و"زويا" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الاستثمار الحلال، و"جوب اسكايب" المتخصصة بتعزيز إنتاجية الموظفين بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، و"أوبتيم" التي تعتمد على تحسينات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع في قطاع البناء. للمزيد من المعلومات عن الشركات الناشئة السبع.

شركة زويا: برنامج متميز

وفي هذا الإطار، قال سعد مالك، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "زويا": "جاء برنامج مسرعات الأعمال "ساندبوكس" بمثابة أساس متميز لنا، حيث أسهمت مبادرات التوجيه إلى جانب مجتمع الدعم المتكامل من تمكيننا من تطوير برنامجنا والتحضير للمرحلة المقبلة من مسيرتنا، ونتطلع إلى تطوير هذه الرؤى في هذه المرحلة".

شركة "كوريوز": قيمة عالية

من جانبه، قال أليكس إيبيور، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في شركة "كوريوز": "تميز برنامج مسرعات الأعمال "ساندبوكس" بالتنظيم المتميز والقيمة العالية. يضاف إلى ذلك أن البرنامج تابعٌ من "أوراسيا كابيتال" وهو ما يضمن الدعم في المراحل الاستثمارية المقبلة، وهو ليس الحال في العديد من البرامج الأخرى".

ويمتد البرنامج لمدة 5 أشهر وينقسم إلى مرحلتين، حيث تستمر الأولى منها مدة 8 أسابيع كمرحلة تقييم تقدم في نهايتها الشركات الناشئة المشاركة عروض الاستثمار أمام لجنة الاستثمار المختصة في أوراسيا كابيتال. وتنتقل هذه الشركات بعدها إلى برنامج مسرعات الأعمال "ساندبوكس" لمدة 3 أشهر، حيث تخضع لجلسات ونشاطات مكثفة قائمة على منهجية التجريب العملي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإيرادات والاستفادة من معارف نخبة من الخبراء في عالم التكنولوجيا والأعمال، وخبرات المشاركين في البرنامج على أن تتلقى في نهاية البرنامج كل منها عرضاً استثمارياً من "أوراسيا كابيتال".

وتستفيد الشركات الناشئة ضمن البرنامج من أكثر من 50 ساعة من ورش العمل التي تتضمن الوصول إلى حزمة متكاملة من برامج تشخيص الكفاءة المالية والتسويق والامتثال القانوني. كما يحظى رواد الأعمال ضمن برنامج "ساندبوكس" بأكثر من 30 ساعة من التوجيه من مرشدين وخبراء بشكل مباشر، وبفرصة التواصل مع مستثمرين إقليميين.

وتجدر الإشارة إلى أن الدفعة الخامسة التي تلقت أكثر من 1100 طلب، ستنطلق بداية شهر سبتمبر القادم. ويمكن للمهتمين بالمشاركة في الدورة السادسة لتعزيز نمو شركاتهم المختصة بمجال التكنولوجيا والاستفادة من الدعم الاستثماري لأوراسيا كابيتال تقديم الطلبات عبر www.sandboxaccelerator.com.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز