نمو إدارة الأصول العابرة للحدود في الإمارات أسرع من سويسرا

المصدر: دبي – مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

نمت إدارة الأصول العابرة للحدود في الإمارات خلال 2023 بشكل أسرع من سويسرا، وفق ما ورد في التقرير السنوي عن الثروة العالمية والذي تصدره شركة الاستشارات العالمية «بوسطن كونسلتينج جروب»، حول الاتجاهات العالمية للأصول المالية والأصول الملموسة للأفراد، حسب ما ذكر موقع «فينيوز».

ووفقاً لمايكل كاهليش، شريك «بوسطن كونسلتينج جروب» في زيوريخ والمؤلف المشارك للدراسة، نمت الأصول الأجنبية المدارة في سويسرا إلى 2.2 تريليون فرنك سويسري في عام 2023، بزيادة قدرها 4.8% عن العام السابق.

بينما شهدت الإمارات وسنغافورة العام الماضي نمواً بنسبة 8.9% و7.8% على التوالي. وأرجع التقرير هذا الاتجاه إلى الطلب المتزايد على التنوع الجغرافي وزيادة الثروة في أسواق الشرق الأوسط وآسيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز