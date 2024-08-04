«بتكوين» تهبط دون 63 ألف دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

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انخفض سعر «بتكوين» لفترة وجيزة دون 63 ألف دولار مع حالة سائدة من العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية وبدء شركة «جينيسيس» توزيع الأصول المشفرة على الدائنين بعد الانتهاء من إعادة هيكلة مرتبطة بالحماية من الإفلاس.

وتراجعت أكبر عملة مشفرة بنسبة تبلغ 3.5 % إلى 62411 دولاراً بعد أن أثار تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يواجه خطر الركود. وانخفضت العملات الأصغر حجماً والأقل تداولاً مثل «سولانا» و«كاردانو» بصورة أكبر.

وقال دان دوليف، كبير محللين في «ميزوهو سيكيوريتيز»: لا تمثل «بتكوين» ملاذاً آمناً كما يأمل الكثير من الأشخاص، في حالة ارتفاع معدل البطالة وخسارة الأشخاص وظائفهم، فسيتعين عليهم بيع رموزهم المشفرة.

وقالت «جينيسيس» إنها بدأت في إجراء توزيعات 4 مليارات دولار تقريباً من الأصول المشفرة والدولارات للدائنين، وفق خطة بموجب الفصل الحادي عشر للحماية من الإفلاس.

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