«أستر كابيتال» تتوسع عالمياً عبر دبي

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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تخطط شركة «أستر كابيتال مانجمنت» للانتقال من لندن إلى دبي خلال العام الجاري، لتنضم إلى مجموعة من مديري المحافظ المالية، الذين ينتقلون إلى مركز شركات الاستثمار في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت «بلومبرج».

وذكر أشخاص مطلعون طلبوا عدم كشف هويتهم أن نبيل أوجان، مؤسس «أستر كابيتال» سينتقل هو و4 من زملائه إلى دبي هذا العام لتوسيع عمليات الشركة، وإنشاء مكتب جديد لها في دبي. ويدير أوجان، وهو مدير أموال سابق في «بلوكريست كابيتال مانجمنت»، استراتيجيات الأسهم الكمية في لندن ونيويورك.

وفازت «أستر كابيتال مانجمنت» بدعم من شركة «شونفيلد ستراتيجيك أدفايزرز» في 2019، وتدير الأموال لصالحها، وتمتلك شونفيلد فريقاً موسعاً من المتداولين مقره في دبي، والذي برز كعامل جذب لصناديق التحوط، خلال السنوات القليلة الماضية.

وكانت شركات «ميلينيوم مانجمنت» التابعة لـ«إيزي إنجلاندر»، و«بلو كريست» التابعة لمايكل بلات، و«بالياسني أست مانجمنت»، وسعوا عملياتهم في دبي.

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