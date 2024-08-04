عروض ترويجية كبيرة في آخر أسبوع لـ«مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم «مفاجآت صيف دبي 2024» للمتسوقين العديد من العروض الترويجية مع انطلاق الأسبوع الأخير من الصفقات اليومية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى اليوم، وتشمل مجموعة من العروض الحصرية محدودة المدة على تشكيلة واسعة من المنتجعات، بما في ذلك الأزياء والأكسسوارات والعطور والملابس الرياضية، والأثاث المنزلي، وغيرها الكثير.

وفيما تواصل مراكز ووجهات التسوق على مستوى المدينة تقديم العروض الترويجية والتخفيضات في إطار تنزيلات موسم الصيف، التي تستمر حتى يوم 1 سبتمبر، يعد هذا الأسبوع الأخير، الذي يتيح للمتسوقين فرصة استكشاف الصفقات اليومية على علامة تجارية واحدة كل يوم.

وسيتم الكشف عن القائمة النهائية من العروض الحصرية قبل 24 ساعة من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني أو من خلال حساب @StyledByDubai على إنستجرام. ويعد الصيف الموسم المثالي للارتقاء بمساحة المعيشة داخل المنزل، حيث تقدم «هومز آر أس» عرضاً على مجموعتها الكاملة من الأثاث المنزلي والديكور والأكسسوارات، ويمكن للمتسوقين الحصول على أرقى منتجات العلامة، والاستفادة من تخفيضات تصل إلى 90 % داخل متجر هومز آر أس في ابن بطوطة مول.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين وهم: الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز