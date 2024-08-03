114.5 ملياراً استثمارات جديدة لبنوك الإمارات بنمو %20 خلال عام

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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قفزت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات بنحو 20% خلال عام واحد بزيادة قدرها 114.5 مليار درهم لترتفع من 558.6 مليار درهم في مايو 2023 إلى 673.1 مليار درهم في مايو من العام الجاري.

وبحسب بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، زادت استثمارات البنوك على أساس شهري 1% مقابل 666.2 ملياراً في أبريل الماضي.

بينما زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى بنحو 6% مقابل نحو 635.1 ملياراً نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 38 مليار درهم.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 49.3% مع بلوغها 332 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس شهري 1.1%، وزيادة 32.1%على أساس سنوي.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 40.7% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 274.1 مليار درهم نهاية مايو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.3% وعلى أساس سنوي 11.8%.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16.4 مليار درهم في مايو الماضي، بزيادة 37.8% على أساس سنوي مقابل 11.9 مليار درهم في مايو 2023.

بينما انخفضت 1.2% على أساس شهري 1.2 مقابل 16.6 مليار درهم في أبريل 2024.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.6 مليار درهم في نهاية مايو وهو نفس الرقم المحقق في شهر أبريل السابق عليه، بينما زادت 0.6% على أساس سنوي مقابل 50.3 مليار درهم في مايو 2023.

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