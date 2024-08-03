14.1 مليار درهم تصرفات عقار دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأسبوع الماضي أكثر من 14.1 مليار درهم، نتجت عن 4556 صفقة.

حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 3640 مبايعة بقيمة 10.3 مليارات درهم، و757 صفقة رهن عقارية بقيمة 2.3 مليار درهم و159 معاملة هبة بقيمة 1.44 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 418 مبايعة لأراضٍ، و2805 مبايعات لوحدات سكنية و417 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل 195 رهناً لأراض، و557 رهناً لوحدات سكنية، و110 رهون لمبانٍ.

وحلت مدينة المطار في صدارة المناطق من حيث قيمة المبايعات بـ 1.5 مليار درهم نتجت عن 342 صفقة، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 23 صفقة بقيمة 487 مليون درهم.

وثالثاً منطقة الخليج التجاري عبر 231 صفقة بقيمة 468 مليون درهم، تليها منطقة نخلة جميرا عبر 35 صفقة بقيمة 436 مليون درهم، وخامساً منطقة ند الشبا الأولى عبر 35 صفقة بقيمة 412 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال هذا الأسبوع صفقة بيع لقطعة أرض صناعية في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 442 مليون درهم.

كما تم بيع أرض أخرى في منطقة واحة دبي للسليكون بقيمة 65 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة بلو واترز ضمن مشروع «Bluewaters Residences» بقيمة 50 مليون درهم على مساحة 873 متراً مربعاً.

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