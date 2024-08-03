9.2 مليارات سيولة الأسهم في 5 جلسات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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استقطبت الأسهم المحلية 9.2 مليارات درهم سيولة خلال أسبوع، منها 6.45 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.74 مليار درهم في سوق دبي، بعد تداول 3.2 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 162.7 ألف صفقة.

واستحوذت 3 أسهم وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، تعادل 51.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 2.74 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي، عند 4237.28 نقطة بآخر جلسات الأسبوع، منخفضاً بـ1.01% في 5 جلسات.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9292.2 نقطة منخفضاً 0.27% خلال أسبوع. وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.4%.

والإمارات للتأمين 13.6%، والبنك التجاري الدولي 11.5%، والخليج للمشاريع الطبية 6.3%، وكيو القابضة 4.4%. وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة، منخفضاً بـ1.00%. وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 10.4%، وتيكوم 1.8%، وتبريد 0.98%، وسالك 0.59%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9292.2 نقطة متراجعاً 0.79% أمس. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي لبناء السفن 2.54%، وأريد 2.04%، وإي آند 1.45%، وأدنوك للحفر 1.36%.

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