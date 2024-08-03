27 % نمو المعاملات الرقمية في «جمارك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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سجلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 27% نمواً في المعاملات الجمركية الرقمية عبر منافذ إمارة أبوظبي الحدودية خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وحققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 28% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية خلال الأشهر الستة الأولى مقارنة في النصف الأول من 2023.

حيث توفر جمارك أبوظبي خدمة رد التأمين استباقياً لمتعامليها في أبوظبي، وتصدر تصاريح عبور الشاحنات، وتصاريح دخول البضائع من المركز الجمركي والخروج منه، والشهادات الجمركية للمركبات، وشهادات خروج ودخول الجمارك تلقائياً مع إعداد البيان الجمركي.

وشهدت البيانات الجمركية نمواً بنحو 2% في النصف الأول من عام 2024، وشكلت معاملات التخليص قبل الوصول 71% من إجمالي معاملات إجراءات التخليص الجمركي في مختلف المنافذ الجمركية على مستوى الإمارة، محققة نمواً وصل إلى 46% مقارنة بالفترة ذاتها خلال عام 2023.

ووصل زمن معاملات التخليص الجمركي في النصف الأول إلى 13.86 دقيقة مقابل 15.47 دقيقة بالفترة ذاتها من 2023 فيما حصلت خدمات جمارك أبوظبي على 94% في مؤشر رضا المتعاملين عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، إذ تعمل جمارك أبوظبي مع الشركاء الاستراتيجيين على تنفيذ مبادرات ومشاريع تعتمد تقنيات متطورة.

وأكد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، أن معدلات النمو المتواصلة تعكس مستوى النضج في التحول الرقمي الذي وصلت له جمارك أبوظبي، لا سيما في استخدام التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول المبتكرة وتطوير الخدمات بشكل مستمر وتحسين رحلة المتعامل مع المنظومة الجمركية وفق برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد.

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