شراكة بين «ملتي بانك» وبنك المشرق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «مجموعة ملتي بانك»؛ أكبر مزود للمشتقات المالية في العالم ومقرها دبي، شراكة استراتيجية مع بنك المشرق، بهدف إطلاق خدمة المدفوعات الفورية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. ويعكس التعاون التزام «ملتي بانك» بتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية المبتكرة والبسيطة.

فيما تعزز جهودها المستمرة لتحسين كفاءة المعاملات وتعزيز الشفافية التشغيلية لقاعدة عملائها حول العالم، التي تتجاوز مليون متداول في 90 دولة. وعبر الاستفادة من حلول معالجة المدفوعات المتطورة في المشرق، ستقوم «مجموعة ملتي بانك» بتزويد عملائها بخدمات إيداع وسحب شبه فورية، ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ملتي بانك»: يُعدّ تعاوننا مع المشرق خطوة كبيرة إلى الأمام في سعينا نحو الابتكار الرقمي. وسيؤدي اعتماد خدمة المدفوعات الفورية الجديدة المدعومة بواجهة برمجة التطبيقات من المشرق، إلى تحسين عملياتنا في إنجاز المعاملات بشكل ملحوظ، الأمر الذي يضمن حصول عملائنا على خدمات أسرع وأكثر موثوقية.

وينسجم التزام مجموعة ملتي بانك الراسخ تجاه تحقيق أعلى معايير الخدمة، تماماً مع الحلول المصرفية الحديثة والآمنة والموثوقة من المشرق. وقد تم تصميم واجهة برمجة التطبيقات للخدمات المصرفيّة لتمكين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة تتوافق مع احتياجات المستثمرين المعاصرين.

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