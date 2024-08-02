18.3 مليون درهم صافي أرباح «الاتحاد العقارية» في الربع الثاني

المصدر: دبي - البيان

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سجلت شركة الاتحاد العقارية أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 18.3 مليون درهم، ما يجسد حرصها على مواصلة مسيرة النمو من خلال اعتماد استراتيجيات تشغيلية فعالة وإدارة رشيدة للتكاليف.

وواصلت «الاتحاد العقارية» مسيرة النجاحات بعد الأداء القوي الذي سجلته في الربع الأول من العام، حيث شهد الربع الثاني من هذا العام زيادة في عائدات العقود 7.6 % إلى 128 مليون درهم، مقابل 119 مليون حققتها الشركة في الربع الثاني من 2023، وقدمت الشركات التابعة للمجموعة إسهامات فاعلة في تحقيق هذا الإنجاز، حيث حققت أرباحاً إجمالية تراكمية بقيمة 52.6 مليون درهم، بزيادة 15 % في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2023، حيث سجلت 45.6 مليون درهم.

خفض التكاليف

ونجحت الشركة خلال النصف الأول في خفض تكاليفها المالية من 56 مليون درهم إماراتي عام 2023 إلى 15 مليون درهم عام 2024، نتيجة لإعادة هيكلة الديون طويلة الأجل مع البنوك، وخلال النصف الأول، وصلت الأرباح التراكمية للشركة إلى 34.8 مليون درهم، ما يعادل ضعف أرباحها خلال نفس الفترة من 2023 والتي بلغت 17.7 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى الشركات التابعة لـ «الاتحاد العقارية» تبحث حالياً آفاق عملية استحواذ على شركة متخصصة بتوريد العمالة المساعدة، في خطوة كيلة بتعزيز قيمة أصول «الاتحاد العقارية» وتحسين الربحية.

ازدهار السوق

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية: «تجسد النتائج المالية القوية التي حققتها «الاتحاد العقارية» في الربع الثاني من 2024 والمدعومة بالطلب المتزايد على العقارات وازدهار السوق العقاري في دبي حرصنا على تقديم أعلى معايير التميّز والتزامنا بتعزيز النمو الاستراتيجي. وتؤكد هذه الإنجازات على جهوزيتنا التامة لمواجهة التحديات الناشئة في القطاع، مدعومين بكفاءة فريقنا القيادي واستراتيجيتنا المبتكرة لترسيخ مكانتنا في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وهادفين لإطلاق مشاريع بقيمة 5 مليارات درهم على المدى القريب إلى المتوسط».

مشاريع مبتكرة

وتركز شركة «الاتحاد العقارية» على دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز القيمة لدى المساهمين من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، حيث تعمل الشركة على الارتقاء بدورها الريادي في السوق العقاري بالدولة عبر الاستفادة من النمو الاقتصادي القوي لدبي، وبنيتها التحتية المتقدمة وسياساتها الداعمة للمستثمرين.

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