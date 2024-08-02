3.96 مليارات درهم إيرادات "حديد الإمارات أركان" خلال النصف الأول

المصدر: وام

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أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان"، اليوم عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت إيرادات المجموعة 3.96 مليارات درهم، في حين بلغت أرباحها قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 503 ملايين درهم.

وقدمت المجموعة أداء مستقرا خلال النصف الأول من عام 2024، على الرغم من الظروف الصعبة التي أثرت على الأسواق المحلية والصادرات، كما تعرضت أسواق الصلب الدولية خلال الفترة الماضية لضغوط مستمرة، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والظروف الجيوسياسية في العالم.

وحافظت المجموعة على حجم الإنتاج الإجمالي، مماثلا لمستوى الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2023، من خلال الموازنة واتباع المرونة بتحويل جزء من الصادرات الدولية إلى السوق المحلية في دولة الإمارات.

وبلغ إجمالي إيرادات قسم الصلب 3.60 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققا أرباحا قبل احتساب الضريبة بقيمة 140 مليون درهم.

كما سجل قسم مواد البناء إيرادات بلغت 353 مليون درهم، وأرباحا قبل احتساب الضريبة بقيمة 51 مليون درهم.

وعكس أداء المجموعة مرونتها الكبيرة في مواجهة ظروف السوق الصعبة، حيث تمكنت المجموعة بفضل برنامج خفض التكاليف وجهود التطوير المتواصلة من تحقيق وفورات إضافية بقيمة بلغت 78 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وخلال النصف الأول من العام، قامت المجموعة بتحسين وضعها النقدي بشكل أكبر، وبنهاية النصف الأول من عام 2024، كانت المجموعة تمتلك 610 ملايين درهم نقدا، مقارنة بـ 426 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

وحصلت المجموعة على تكريم ولقب "رائد الاستدامة في صناعة الصلب لعام 2024" من قبل رابطة الصلب العالمية، بفضل جهودها الرائدة في تقليل البصمة البيئية وإزالة الكربون من إنتاج الصلب، ضمن ممارساتها التشغيلية طوال عام 2023.

وتمت الإشادة بجهود المجموعة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، لجهودها المتميزة في إزالة الكربون من صناعة الحديد والصلب، لتكون بذلك ضمن قائمة خمس من أبرز شركات الحديد على مستوى العالم التي حظيت بهذا التقدير والاعتراف الدولي.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان: “أظهرت مجموعة حديد الإمارات أركان، مرونة عالية ورؤية استراتيجية طموحة، في مواجهة تحديات السوق الصعبة، وتعكس النتائج المالية والتشغيلية التزامنا العميق بالتميز التشغيلي والابتكار المستدام، وكان لمبادراتنا الرامية لتحسين التكلفة وتطوير العمليات دور محوري في تعزيز قدراتنا التنافسية”.

وأضاف "أبرزت إشادة المنتدى الاقتصادي العالمي بجهودنا الرائدة في إزالة الكربون من صناعة الصلب، التزامنا الراسخ بالممارسات البيئية المستدامة ورؤيتنا لمستقبل منخفض الكربون".

وأوضح "مع دخولنا النصف الثاني من العام، سنحرص على مراقبة تطورات السوق للحفاظ على مرونتنا، ونواصل التعاون بشكل وثيق مع عملائنا لتلبية احتياجاتهم من المنتجات ذات القيمة المضافة ومنخفضة الكربون، كما سنحافظ على التزامنا بتوريد منتجات الصلب المتميزة، والمعروفة باستدامتها ومتانتها الاستثنائية، للمشاريع البارزة في المنطقة، مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع شركة إيفرسينداي لتوريد عوارض الحديد الهيكيلية لبناء مشروع قرية التزلج في منتجع تروجينا في مدينة نيوم السعودية".

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