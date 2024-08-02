3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي في 5 جلسات

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 9.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.45 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.74 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.2 مليارات سهم، عبر تنفيذ 162.7 ألف صفقة.

واستحوذت 3 أسهم وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، تعادل 51.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 2.74 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4237.28 نقطة بآخر جلسات الأسبوع، منخفضا بـ1.01% في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات سوق دبي بـ49.8%، وارتفعت أسهم الإمارات للاستثمار 15%، ودبي للمرطبات 5.55%، والاستشارات المالية الدولية 4%، والإمارات دبي الوطني 3.25%، وتيكوم 2.2%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9292.2 نقطة منخفضا 0.27% خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 914.6 مليون درهم في أسبوع، تلاه «أيبيكس للاستثمار» جاذباً 705 ملايين درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 563.8 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 14.4%، والإمارات للتأمين 13.6%، والبنك التجاري الدولي 11.5%، والخليج للمشاريع الطبية 6.3%، وكيو القابضة 4.4%، وإنفيكتوس للاستثمار 4.4%، وزاد أبوظبي اﻷول 3.97%، وألفا ظبي القابضة 3.9%، وبنك رأس الخيمة الوطني 3.5%، وأدنوك للحفر 2.8%، وأبوظبي لبناء السفن 2.8%، وملتيبلاي 2.7%، وأبوظبي التجاري 2.7%.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4250 نقطة، منخفضا بـ1.00%.

وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 10.4%، وتيكوم 1.8%، وتبريد 0.98%، وسالك 0.59%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9292.2 نقطة متراجعا 0.79% في جلسة اليوم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم أبوظبي لبناء السفن 2.54%، وأريد 2.04%، وإي آند 1.45%، وأدنوك للحفر 1.36%

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز