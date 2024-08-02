المصرف المركزي: 114.5 مليار درهم استثمارات جديدة للبنوك بنمو 20% خلال عام

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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قفزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة تتجاوز 20% خلال عام واحد بزيادة قدرها 114.5 مليار درهم، لترتفع من 558.6 مليار درهم في مايو 2023 إلى 673.1 مليار درهم في مايو من العام الجاري 2024.

وأوضحت مؤشرات حديثة لمصرف الإمارات المركزي أن قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة لحين تاريخ الاستحقاق بلغت 332 مليار درهم، بينما قد بلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير «سندات الدين» 274.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات في الأسهم 16.4 مليار درهم بينما توزع ما يبلغ قيمته 50.6 مليار درهم في أوجه الاستثمارات الأخرى.

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