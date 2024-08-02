8.4 % نمو سوق القهوة في الإمارات حتى 2029

المصدر: دبي – علي الزكري

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تشهد أسواق القهوة في الإمارات والمنطقة توسعاً كبيراً، حيث ارتفع معدل استهلاك الفرد من القهوة في الإمارات إلى 1.36 كيلوغرام عام 2023، وتجاوزت مبيعات سوق القهوة المليار درهم، فيما من المتوقع أن تسجّل سوق القهوة في الإمارات 8.4 % نمواً سنوياً، وصولاً لعام 2029.

وقال سعيد السويدي مدير إدارة السلع الغذائية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن ازدهار سوق القهوة في الإمارات، يفتح آفاقاً واسعةً للشركات العاملة في سلسلة قيمة القهوة، ويعزز الطلب على القهوة المتخصصة، ومنتجات القهوة الفاخرة، ما يفتح آفاقاً واسعةً للشركات العاملة في سلسلة قيمة القهوة، لتتجاوز دورها كجزء من سلسلة التوريد، وتستفيد من الفرص الاستثمارية والتجارية الهائلة التي يوفرها هذا السوق المزدهر، حيث يلعب مركز دبي للسلع المتعددة، انطلاقاً من مركز القهوة، دوراً محورياً في هذه التجارة الناجحة.

وكشف لـ «البيان»، عن أن دبي ترسخ مكانتها عالمياً في صناعة وتجارة القهوة عالية الجودة، لافتاً إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة، يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، عبر مركز القهوة الذي تم تأسيسه عام 2019، ويوفر بنية تحتية متطورة، وخدمات متكاملة لتجار وشركات القهوة، بما في ذلك مستودعات آمنة ومكيفة، ومرافق حديثة لمعالجة وتحميص القهوة، إضافة إلى مركز تدريب معتمد من جمعية القهوة المختصة (SCA).

بيئة تعاونية

وأوضح سعيد السويدي، أن مركز القهوة ضمن مركز دبي للسلع المتعددة، يدعم أكثر من 130 شركة مسجلة من أنحاء العالم، ويوفر بيئة تعاونية متكاملة، تشمل خدمات لوجستية وتوصيل فعّالة.

موضحاً أن «مركز القهوة» يعزز العلاقات التجارية المباشرة، ما يزيد من إمكانية تتبع تجارة القهوة، وضمان الالتزام بممارسات العمل العادلة، والمعايير البيئية، كما يسهم في دعم المجتمع المحلي والدولي للقهوة، عبر استضافة برامج تعليمية، وجلسات تدريبية، وفعاليات متنوعة، مثل بطولة الإمارات للآيروبريس.

وحول بطولة الإمارات للآيروبريس 2024، التي انطلقت مساء أمس، وتستمر 3 أيام، أوضح السويدي أن هذه البطولة، التي يستضيفها مركز دبي للسلع المتعددة، للسنة الخامسة على التوالي، تكتسب أهمية خاصة لمركز القهوة، وللقطاع ككل.

وتحت شعار «تخطي الحدود»، تعكس البطولة التحديات التي يواجهها صانعو القهوة خلال المنافسات، وتؤكد أن الضغط يمكن أن يكون حافزاً قوياً نحو إحراز التميّز، وتجمع البطولة عشاق القهوة وصانعيها والمحترفين من مختلف أنحاء الإمارات وخارجها، وتوفر منصة فريدة للتواصل بين أصحاب المقاهي والمحامص والتجّار، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين، لعرض مهاراتهم والمشاركة في تذوق القهوة وورش العمل.

فرص التواصل

وأشار إلى أن التحضيرات لبطولة الإمارات للآيروبريس لعام 2024، شملت توسعة القدرة الاستيعابية للبطولة، لتستوعب أكثر من 400 متنافس، ما يجعلها الأكبر والأكثر متعةً في تاريخها، لافتاً إلى أن البطولة هذا العام، تتعاون مع مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ما يوفر فرصاً جديدة للتواصل والتعارف بين محترفي الصناعة وأصحاب المقاهي وعشاق القهوة.

دور حيوي

وأكد مدير إدارة السلع الغذائية في مركز دبي للسلع المتعددة، أن البطولة تلعب دوراً حيوياً في تعزيز صناعة القهوة في دولة الإمارات، من خلال ترسيخ أسس ثقافة القهوة، ودفع عجلة نموها، مع إتاحة فرص أعمال واعدة في هذا القطاع الحيوي.

كما تعزز مكانة دبي والإمارات كلاعبين رئيسين في تجارة القهوة العالمية، حيث سيواصل الفائزون في هذه البطولة الوطنية، تمثيل الإمارات في نهائيات بطولة العالم للآيروبريس، ما يعزز مكانة صناعة القهوة الإماراتية على الساحة الدولية.

مبادئ الاستدامة

وعن التوجهات الحالية في أسواق القهوة، أشار السويدي إلى أن صناعة القهوة المحلية والدولية، تشهد العديد من التوجهات الرئيسة، مثل الإقبال الكبير على مزيج النكهات والقهوة المتخصصة، وزيادة التركيز على مبادئ الاستدامة والتوريد الأخلاقي. وفي السوق الإماراتية، يشهد قطاع القهوة نمواً قوياً، مع زيادة عدد محلات القهوة المتخصصة، والطلب المتنامي على منتجات القهوة الفاخرة. وتبرز أيضاً توجهات جديدة، مثل منتجات القهوة الصحية وسياحة القهوة.

اقتصاد المعرفة

وأضاف أن مركز دبي للسلع المتعددة، يواصل التأقلم مع هذه التوجهات، من خلال منصاته وخدماته المتخصصة، وأطلق المركز مؤخراً «منصة الاستدامة»، وهي مبادرة جديدة، تهدف إلى تعزيز أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وبناء شبكة من قادة الاستدامة الجدد، عبر مجتمع أعماله، الذي يضم حالياً 24 ألف شركة مُسجّلة.

كما يكثف المركز جهوده في جذب المزيد من الشركات الناشطة في مجالات تكنولوجيا الجيل الثالث من الويب (ويب 3)، والألعاب، والبلوك تشين، والميتافيرس، مع تقديم حزمة واسعة من الأنشطة الداعمة لأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة، ما يعزز تحول دبي إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

1.36 كيلوغرام معدل استهلاك الفرد من القهوة في الدولة عام 2023

400 متنافس ضمن بطولة الإمارات للآيروبريس 2024

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