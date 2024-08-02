إغلاق 96 % من شكاوى عملاء خدمات الاتصالات منذ بداية 2024

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نجاح مشغلي الاتصالات في الدولة في إغلاق 96% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات المقدمة بشأن الخدمات خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري.

وأوضحت الهيئة أمس أن إجمالي الشكاوى أو ما يعرف بقضايا اتفاقيات مستوى الخدمة تقلصت بنحو 37% من أول يناير حتى نهاية يوليو لتنخفض إلى 8811 شكوى مقارنة بنحو 14000 شكوى بنفس الفترة من 2023.

وارتفع معدل رضا أصحاب الشكاوى عن الحلول المقدمة من المشغلين إلى متوسط 87% مقارنة بمعدلها الذي تراوح بين 69 و76% عن نفس الفترة من 2023 بينما تقلص معدل عدم الرضا إلى ما بين 5 و6% مقارنة مع 7 إلى 15% المعدل عن العام السابق.

وتتركز شكاوى القطاع في المعتاد في أنشطة الهواتف المتحركة التي تحوز الحصة الأكبر من مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة تليها خدمات الإنترنت الثابت وبلغت حصة يوليو حوالي 1239 شكوى أغلقت شركات الاتصالات متوسط 78% من إجماليها بنسبة رضا بين 87 و92% عن الحلول التي قدمها المشغلان فيما ظل شهر يناير صاحب أعلى معدل شهري لتحقيق الشكاوى خلال 2024 بحوالي 1629 شكوى بينما كان شهر أبريل الأقل العام الجاري بحوالي 991 شكوى.

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