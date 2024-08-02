3.17 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.17 مليارات درهم عبر 841 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 590 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 95 مبايعة لأراضٍ، و445 مبايعة لوحدات سكنية و50 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت مدينة المطار مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ 353 مليون درهم عبر 66 صفقة، تليها منطقة نخلة جميرا بقيمة 134 مليون درهم نتجت عن 72 صفقة، وثالثاً منطقة ند الشبا الأولى بـ 95 مليون درهم عبر 6 صفقات، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 50 صفقة بقيمة 92 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بدبي اليوم بيع قطعة أرض في منطقة واحة دبي للسليكون بقيمة 65 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة بلو واترز ضمن مشروع «Bluewaters Residences» بقيمة 50 مليون درهم. وسجلت الرهون 667 مليون درهم عبر 118 معاملة، منها 36 رهناً لأرض، و65 رهناً لوحدات سكنية، و17 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 55 هبة بقيمة 612 مليون درهم.

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