«آي ديلز» تتوسع عالمياً بعد نجاحها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل شركة آي ديلز هولدينغ، المعروفة بمنصاتها المبتكرة للتسوق والربح، تنفيذ خططها للتوسع العالمي.

حيث تستعد لإطلاق عملياتها في المكسيك في الربع الثالث من عام 2024. بعد تحقيق نجاح كبير في دبي، ستتيح العمليات المحلية للعملاء في هذه الدول فرصة للفوز بجوائز كبرى أثناء التسوق من منتجات تتماشى مع الاتجاهات والمتطلبات المحلية.

ومن المقرر أن تبدأ العمليات في المملكة المتحدة في الربع الرابع من عام 2024 وفي الهند في النصف الأول من عام 2025، مما يعزز وجود آي ديلز في أربع قارات رئيسية ويحولها إلى علامة تجارية عالمية مرموقة. يتميز توسع آي ديلز بفضل نماذج الامتياز والشراكة، وهو توسع طبيعي نظراً للنمو الملحوظ للمنصة منذ إنشائها.

وقال جاد طبيلي، الرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز هولدينغ، حول خطط التوسع الطموحة: «استناداً إلى نجاحنا المستمر، نتطلع إلى تقديم آي ديلز إلى الأسواق العالمية الرئيسية، ومع هذه الخطوة، يظل تركيزنا على تقديم القيمة والمتعة وفرحة الفوز بالجوائز التي تغير الحياة».

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