غرفة رأس الخيمة تناقش الفرص الاستثمارية مع أوكرانيا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استقبل محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، بمقر الغرفة، دميترو سينيك، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية أوكرانيا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره من الجانب الإماراتي يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس الغرفة، عارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد الشميلي مدير عام الغرفة بالوكالة.

ومن الجانب الأوكراني وفد رفيع المستوى من ممثلي السفارة، مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بتحسين ظروف وآليات التعاون بين غرف التجارة والصناعة الأوكرانية مع غرفة تجارة رأس الخيمة، لغرض رفع فعالية الأعمال التجارية بين الطرفين في البحث عن الشراكة وعقد الاتفاقيات لزيادة عمليات الاستيراد والتصدير بينهما.

وأبدى الجانب الأوكراني استعداد الشركات الأوكرانية، للتوجه إلى الاستثمار في إمارة رأس الخيمة في العديد من القطاعات، وزيادة توريد السلع والخدمات إلى أسواق إمارة رأس الخيمة.

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