«لوتي رينتال» الكورية تؤسس فرعها الإقليمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة لوتي رينتال الكورية الجنوبية، إنشاء فرع لها في دبي بدولة الإمارات، لتعزيز صادرات السيارات المستعملة إلى السوق العالمي، وسمي الفرع الجديد «لوتي أوتو جلوبال الشرق الأوسط».

ويذكر أن لوتي أوتو جلوبال هي علامة تجارية متخصصة تابعة لشركة لوتي رينتال لتصدير السيارات المستعملة، وقد تم إطلاقها في عام 2019.

وتهدف الشركة من خلال إنشاء الفرع في دبي إلى تعزيز أعمالها في مجال تصدير السيارات المستعملة.

كما تخطط لوتي رينتال لزيادة الوعي العالمي بعلامة لوتي أوتو جلوبال وتوسيع مبيعات السيارات المستعملة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الكومنولث المستقلة.

وتتوقع الشركة أن يسهم التسويق والمبيعات المباشرة في الخارج في تحسين الربحية.

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