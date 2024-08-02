«فيرتف» و«جلف داتا هب» تطلقان مركز بيانات في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من شركة «فيرتف Vertiv»، المدرجة في بورصة نيويورك، المزود لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، وشركة «جلف داتا هب (GDH) الإماراتية»، المتخصصة في حلول مراكز البيانات، عن مشروعهما المشترك في مجال حلول وخدمات مراكز البيانات، وذلك في منشأة مخصصة لتطوير بحوث التكنولوجيا الحيوية وتوليد الطاقة المتجددة في دبي.

مركز بيانات متطور

وقدمت «فيرتف» الدعم لشركة «جلف داتا هب» في إطلاق مركز بيانات جديد، ومتطور محدد الأغراض والأهداف، في واحة دبي للسيليكون، ما يساعد في تحقيق كفاءة عالية في استخدام الطاقة وتعزيز التميز التشغيلي.

وقال إيان بول، مدير القطاعات الاستراتيجية لخدمات الاستضافة المشتركة في «فيرتف»: يعكس تعاوننا مع شركة «جلف داتا هب» في تطوير مركز البيانات المبتكر بسعته الاستيعابية التي تبلغ 16 ميجاوات في واحة دبي للسيليكون تفانينا والتزامنا المشترك بتدشين عصر جديد من الريادة في مجال كفاءة واستدامة مراكز البيانات في المنطقة.

ومن جانبه قال هيماث محمد، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة «جلف داتا هب»: كان الالتزام الذي أظهرته «فيرتف» وخاصة في ما يتعلق بدفع عجلة الابتكار وتعزيز مستوى الموثوقية بمثابة قوة دافعة وراء إعادة تشكيل مشهد مراكز البيانات في المنطقة.

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