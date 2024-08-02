491.78 مليون درهم أرباح «فيرتيغلوب» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «فيرتيغلوب»، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1.04 مليار دولار(3.8 مليارات درهم)، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 378 مليون دولار (1.38 مليار درهم).

فيما بلغ صافي الربح المعدل 134 مليون دولار (491.78 مليون درهم)، والتدفقات النقدية الحرة 225 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 496 مليون دولار (1.82 مليار درهم) والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 156 مليون دولار (572.5 مليون درهم)، مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 15 مليون دولار (55.05 مليون درهم).

ونظراً لميزانيتها العمومية واستقرارها المالي القوي، تواصل «فيرتيغلوب» الاستثمار في مبادرات نمو جديدة مع موازنة عوائد المساهمين أيضاً، ستتقدم الإدارة باقتراح لتوزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024، رهناً بموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر 2024، مع دفعها في أكتوبر 2024.

اعتباراً من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة «فيرتيغلوب» تسجيل صافي دين بقيمة 880.6 مليون دولار، ما يعني أن نسبة صافي الدين للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة خلال الأشهر الـ 12 الماضية يعادل ضعفاً واحد من قيمة الأرباح المعدلة، وهو ما يسمح للشركة بموازنة فرص النمو المستقبلية وتوزيع الأرباح، مدعومة بتوفر التدفق النقدي الحر وميزانية عمومية قوية.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: «اتخذت «فيرتيغلوب» خلال الربع الثاني من عام 2024 خطوات مهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث سعت للحفاظ على الزخم الإيجابي المحيط بمشاريعها التشغيلية الرئيسية ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية.

ومن أبرز تلك الخطوات، إعلان «فيرتيغلوب» بالشراكة مع شركتي «جي إس إنرجي كوربوريشن» و«ميتسوي وشركاه المحدودة» عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع «تعزيز» للأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً، مع ترسية عقد تنفيذ أعمال التشييد على شركة «تكنيمونت إس بي إيه».

حيث من المتوقع أن يبدأ هذا المشروع الإنتاج في عام 2027. كما يسرنا فوز الشركة بعقد لتوريد الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي ضمن مزاد مؤسسة H2Global الأول من نوعه.

وبموجب هذا العقد، ستقوم «فيرتيغلوب» بتوريد الأمونيا المتجددة من مصر إلى أوروبا، بقيمة تصل إلى حوالي 397 مليون يورو حتى عام 2033، وبسعر قدره 1.000 يورو للطن، متضمناً تكلفة التسليم.

ويسهم الاتفاق في توفير الدعم اللازم فيما يتعلق بالطلب والتسعير، ما يساعد «فيرتيغلوب» وشركائها في مشروع مصر للهيدروجين الأخضر على اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن بناء أول مصنع متكامل للهيدروجين الأخضر في أفريقيا، والأول خارج أوروبا، بحلول النصف الأول من عام 2025».

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