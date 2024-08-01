علياء المزروعي: الإمارات طورت منظومة متكاملة لريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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اطلعت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، على آخر تطورات بيئة ريادة الأعمال في كل من دبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وكذلك الخطط المستقبلية لدعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والتسهيلات التي تقدمها كل إمارة لتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة على التوسع في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

جاء ذلك خلال مجموعة من اللقاءات الثنائية عقدتها معالي علياء المزروعي مع كل من معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وسيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث بحثت معاليها أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً خلال المرحلة المقبلة، وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

منظومة متكاملة

وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة حرصت على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة لريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، حيث تمتلك الدولة اليوم بيئة عالمية المستوى لريادة الأعمال والتي تتميز بزخم أنشطة الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في توفير مناخ تنافسي لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم للحصول على التمويلات اللازمة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

تحفيز الابتكار

وأضافت معالي علياء المزروعي: «يشكل التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، فرصة مهمة لتعزيز تنمية ريادة الأعمال الوطنية وتحفيزها على الابتكار وزيادة الإنتاجية، حيث تُعد أحد محركات اقتصاد المعرفة المستقبلي وقاطرة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والتنافسية والنمو المستدام».

واطلعت معاليها خلال اللقاءات الثنائية على المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الجهات لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتعزيز توسعها بالأسواق الخارجية، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح والاستمرارية.

إطلاق المبادرات

وتفصيلاً، شهد لقاء معالي علياء المزروعي مع معالي هلال المري، بحث آليات توسيع فرص التعاون في أنشطة ريادة الأعمال بين وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المرحلة المُقبلة، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى توسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتصنيع والنقل المستدام، بالإضافة إلى مناقشة سبل إزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة فيما يتعلق بترخيص شركات التكنولوجيا والرسوم والبحث والتطوير.

وخلال اللقاء اطَّلعت معاليها على البرامج والمبادرات التي تقدمها «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار.

مبادرة تشبيك

وفي إطار تعزيز التعاون مع الجهات الاقتصادية لدعم رواد الأعمال، التقت معالي علياء المزروعي، مع حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حيث اطَّلعت معاليها على أبرز المبادرات التي أطلقتها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة للدائرة، والتي من أبرزها مبادرة «تشبيك» التي تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال، ومبادرة «نجوم» التي تهدف إلى تدريب وتأهيل الطلاب ورفع الوعي لديهم بمجال ريادة الأعمال، ومبادرة «ميلس رواد» التي تعمل على عقد جلسات حوارية مستمرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى رواد الأعمال، والتوعية بأهمية ورش العمل الإلزامية للحصول على امتيازات عضوية المؤسسة.

كما تناول اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في الشارقة، مثل نقص عدد الشركات في بعض القطاعات المهمة، وصعوبة المنافسة، واستقطاب الكوادر وأصحاب المهارات العالية، وارتفاع بعض الرسوم التشغيلية، وفي هذا الصدد، قدمت المؤسسة مقترحات لمواجهة هذه التحديات مثل توسيع نطاق الملتقيات والمنتديات على المستوى الوطني والاستفادة من الاتفاقيات مع الدول الأخرى لتعزيز الفرص التجارية لرواد الأعمال.

شراكات

كما التقت معالي علياء المزروعي مع نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، حيث اطَّلعت معاليها على جهود المركز في دعم رواد الأعمال في الإمارة، وأهمية الشراكات التي عقدها المركز مع الجامعات والجهات الحكومية لدعم رواد الأعمال، مع التركيز على القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

واستعرض مسؤولو المركز أهم المشاريع والمبادرات التي ينفذها، والتي تدعم رواد الأعمال في كافة مراحل المشروع، من مرحلة وضع التصور إلى التأسيس والترويج، وتطوير الشركات الناشئة وتقديم الحلول للتحديات التي تواجهها المؤسسات.

والتقت معالي علياء المزروعي أثناء جولتها بالمركز بمجموعة من رواد الأعمال الذين يستفيدون من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أكدت أهمية مواصلة دعم وتطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات بما يدعم نمو واستدامة القطاع في دول الإمارات.

دعم الأعمال

كما ناقشت معالي علياء المزروعي خلال لقائها مع سيف أحمد السويدي، تعزيز العمل المشترك لتوفير سياسات تنافسية لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة برامج جديدة تُسهم في تقديم الدعم لرواد الأعمال وتبني أفكارهم الريادية والعمل على تطويرها والاستفادة منها في خلق مشاريع تنموية بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتفقا على ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والدائرة الاقتصادية بعجمان، لإتاحة برامج تدريبية وتأهيلية لرواد الأعمال بالإمارة.

كما تناول اللقاء بحث تسهيل مشاركة رواد الأعمال في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية، والعمل على تقديم حوافز ضريبية تساعدهم على نمو وازدهار أعمالهم في أسواق الدولة وخارجها، وتعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المنتديات والفعاليات الدولية لريادة الأعمال، والتأكيد على أهمية منظومة المشتريات الحكومية كرافد أساسي لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوسع في تنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر.

البرامج التدريبية

وخلال لقائه مع معالي علياء المزروعي، استعرض سلطان جميع الهنداسي، جهود غرفة الفجيرة في دعم رواد الأعمال من خلال البرامج التدريبية التي تركز على بناء قدرات رواد الأعمال في مجالات التسويق والمحاسبة وإدارة المشروع والترويج له، حيث أكد سعادته أهمية عقد المنتديات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي من خلال اتحادات الغرف، لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشركات الناشئة، وتعزيز فرص رواد الأعمال في الحصول على التمويلات اللازمة لنجاح مشروعاتهم.

وفي السياق نفسه، اطَّلعت معالي علياء المزروعي على التسهيلات والحوافز التي يقدمها مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفتح قنوات تواصل مع رواد الأعمال لمساعدتهم على مواجهة تحديات بدء وتأسيس الأعمال.

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