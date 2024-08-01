6.3 مليارات درهم مكاسب أسهم الإمارات في أولى جلسات أغسطس

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم في الإمارات مكاسب بنحو 6.3 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.557 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.563 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.4 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وارتفع سوق دبي المالي، في أولى جلسات أغسطس بنسبة 0.28% أو ما يعادل 11.8 نقطة، مسجلا مستوى 4279.89 نقطة، ليربح السوق نحو 1.3 مليار درهم بدعم أداء قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة والخدمات الاستهلاكية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 718.01 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 719.4 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «وطنية إنترناشيونال» ارتفاعات 26 سهمًا بسوق دبي مرتفعا 8.5%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 86.2 مليون درهم، تلاه «الخليج للملاحة» بـ74.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذبا 62.46 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم شعاع كابيتال 5.1%، ودبي للمرطبات 4.97%، والفردوس القابضة 3.2%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 17.2 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 124.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 107.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.29% إلى مستوى 9366.58 نقطة، ليربح السوق نحو 5 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 196.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 105.7 ملايين درهم، ثم «كيو القابضة» بسيولة 100.44 مليون درهم ليغلق فوق 3 دراهم.

وتدعم أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم سوداتل للاتصاﻻت 2.8%، والصير للمعدات 2.4%، وألفا ظبي القابضة 2.3%، وأبوظبي اﻷول 1.99%.

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