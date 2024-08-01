«أوزون للأدوية» تنشئ مصنع أدوية في مدينة دبي الصناعية بـ 293 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «أوزون للأدوية» اتفاقية مساطحة لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية في مدينة دبي الصناعية، الوجهة الرائدة لأبرز شركات التصنيع والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 150.700 قدم مربع.

وتتخطى قيمة الاستثمار في هذا المصنع المقرر إنشاؤه في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم 293 مليون درهم، وذلك على مرحلتين تمهيداً لتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية كاملة خلال العام المقبل.

وحضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقية المساطحة لإنشاء مصنع الأدوية الجديد. وأقيم هذا الحفل على هامش فعاليات المعرض الصناعي الدولي «إينوبروم 2024» الذي تم تنظيمه في مدينة إيكاترينبرج الروسية، حيث وقع الاتفاقية كل من سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، والدكتور مصطفى خلف، المدير العام لشركة «أوزون للأدوية».

وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، إلى أن تصنيع الأدوية محلياً يسهم في تعزيز سلاسل التوريد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية.

وقال سعود أبو الشوارب: «يساهم القطاع الصناعي في دولة الإمارات في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي الوطني، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتوفر مدينة دبي الصناعية بيئة صناعية متكاملة مدعومة ببنية تحتية بمعايير عالمية، لدعم قدرات تصنيع المنتجات الطبية محلياً. ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تمكين الشركات والمواهب ودعم الابتكارات على المستوى المحلي، للإسهام بدورنا في تعزيز منظومة رعاية صحية على مستوى المنطقة».

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى خلف، المدير العام لشركة «أوزون للأدوية»: «نطمح من خلال إنشاء هذا المصنع إلى تحقيق رؤيتنا المتمثلة في إحداث فرق إيجابي ملحوظ ضمن قطاعي التصنيع والرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ورابطة الدول المستقلة، لضمان استمرارية إمدادات الأدوية عالية الجودة. ونسعى كذلك إلى التحفيز على الابتكار في مجال التكنولوجيا والارتقاء بمعايير توفير الرعاية الصحية ضمن هذه المناطق الجغرافية».

وأضاف: «لا شك في أن مدينة دبي الصناعية، بصفتها إحدى أبرز الوجهات الصناعية على مستوى المنطقة، تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة تنمية القطاع الصناعي المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات. تعد مدينة دبي الصناعية وجهة مثالية لإنشاء مصنعنا الجديد لإنتاج الأدوية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال متخصصة ومتكاملة لمزاولة الأعمال وموقعها الجغرافي الاستراتيجي».

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الاستثمار في المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 110 ملايين درهم، علماً أن المصنع سيملك خلال هذه المرحلة القدرة على إنتاج ما يزيد على 300 مليون قرص دواء سنوياً. وسيملك المصنع، عند دخوله حيز التشغيل الكامل، القدرة على تلبية احتياجات الأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة، مثل العراق والمغرب والجزائر وليبيا.

وسينضم إلى فريق عمل المصنع في المرحلة الأولى 100 خبير متخصص في مجالات ضمان الجودة والرقابة على الأدوية والتصنيع. وسيجري تجهيز المصنع بأنظمة متقدمة لتتبع الأدوية، بما يسهم في تسهيل تتبعها والحفاظ على أمنها خلال كل مراحل الإنتاج.

وتعد شركة «أوزون للأدوية» من الشركات الطبية الرائدة التي انضمت أخيراً إلى منظومة عمل مدينة دبي الصناعية، والتي تضم أكثر من 1000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية بما في ذلك شركات «ستاندرد كاربتس» و«هيمالايا ويلنس» ومجموعة «إفكو» و«يونيليفر» وأكثر من 300 مصنع قائم.

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