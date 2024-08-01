«الواعد الصغير» يستعرض المشاريع الشبابية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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كشفت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، خلال افتتاح معرض «الواعد الصغير»، عن إطلاق مبادرة جديدة تتيح للشباب من الفئات العمرية بين 15 – 17 عاماً امتلاك مشاريعهم الخاصة من المنزل ضمن فئة «رخص الغد» التي تتيح 112 نشاطاً تتنوع بين رخص البيع والرخص المهنية.

وأكدت العيان أن افتتاح معرض «الواعد الصغير» يأتي ضمن المبادرة الشاملة لتدريب وتأهيل طلاب المدارس خلال العطلة الصيفية على امتلاك مشاريعهم الخاصة في عالم ريادة الأعمال، حيث يستعرض المعرض 5 مشاريع شبابية جديدة يقدمها 15 طالباً وطالبة، للمرحلة العمرية من 15 – 17 عاماً، حيث تم توفير الدعم المادي واللوجستي للمشاريع الطلابية بالإضافة لأجواء المعايشة الكاملة للمشاركين في المبادرة داخل المشاريع الصناعية والتجارية، للتعرف على أسرار كل مهنة من مصدرها، من خلال التدريب العملي والاحترافي في كيفية صنع المنتجات وطرق التعامل مع الزبائن واكتساب الخبرات في تطوير تلك المنتجات لتقديمها بصورة أكثر احترافية.

وأشارت خلال افتتاح معرض «الواعد الصغير» الذي يستمر حتى 9 أغسطس الجاري، في ردهة مركز المنار مول برأس الخيمة، إلى أن المعرض يأتي ضمن أهداف المبادرة لتشجيع الطلبة أصحاب المشاريع على خوض تجربة حقيقية للبيع والانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص، حيث سيتم تقييم مشاريعهم ومنتجاتهم على ضوء أدائهم، بموجب تقييم الزبائن والزائرين لمنصات المشاريع الشبابية في المعرض، وحسب جودة المنتجات المعروضة وطريقة البيع والتعامل مع المتعاملين وغيرها من المعايير الأخرى.

وأضافت: تحرص الدائرة على تحقيق المشاريع الشبابية لأعلى عائد مادي تحت مظلة الدائرة التي تقوم بدور المحاسب في إدارة رأس المال المادي من خلال المراجعة اليومية، للوقوف على مدى نجاح المشاريع، ومن ثم الانتقال للمرحلة الأخيرة للفوز بمبلغ مادي لصاحب المركز الأول كدعم لافتتاح مشاريعهم الخاصة من المنزل، لبناء جيل واعد قادر على اقتحام عالم التجارة والأعمال.

وكشفت العيان، عن نجاح 3 مشاريع شبابية خلال الدورتين الماضيتين في الحصول على رخص خاصة بمشاريعهم المنزلية، وفق الاشتراطات القانونية والصحية من الجهات المختصة، ومنها شهادة الخلو من الأمراض، واشتراطات السلامة المهنية في كيفية حفظ الأغذية، مشيرة إلى حرص الدائرة على مواصلة دعم المشاريع الشبابية السابقة والحالية من خلال إشراكهم في المعارض التي تنفذها الدائرة لتشجيعهم على مواصلة العمل والنجاح.

وأشارت إلى أن مبادرة «الواعد الصغير» استقبلت في دورتها الثالثة 35 طالباً وطالبة، وتم اختيار 15 مشاركاً ومشاركة بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بمعايير المبادرة بحضور أولياء الأمور، حيث تعد المبادرة فرصة ذهبية للشباب الطامح إلى العمل في التجارة وريادة الأعمال من جهة، ونشاطاً صيفياً مهماً، وتم تقسيم المشاركين إلى 5 مشاريع بمجموع 3 مشاركين في كل مشروع، حيث تضم المبادرة 6 طالبات، و9 طلاب للفئات العمرية بين 14 و17 عاماً، وخضع الطلبة لثلاث مراحل، وركزت المرحلة الأولى على الورش والدورات التدريبية في التسويق والتصوير والإعلام ودراسة الجدوى وإدارة المنصات الإلكترونية؛ وغيرها من المهارات اللازمة لبدء المشاريع.

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