85.5 مليار درهم ارتفاعاً في أصول المصرف المركزي الأجنبية خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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أضاف مصرف الإمارات المركزي ما قيمته 85.5 مليار درهم إلى قاعدة أصوله الأجنبية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2024، ليصل الرصيد التراكمي لأصوله الأجنبية من 681.2 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 766.7 مليار درهم في شهر مايو 2024.

وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف، اليوم، أن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج قد تجاوز 529 مليار درهم نهاية مايو المنقضي من العام الجاري مقارنة بنحو 443.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

واستقر رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند قيمة 185.6 مليار درهم مقابل 187.1 في ديسمبر 2023، بينما ارتفعت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف من 50.5 مليار درهم في 2023 إلى 52.1 مليار درهم في شهر مايو 2024.

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