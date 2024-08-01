مصرف الإمارات المركزي: تقلّص طفيف بأصول مصارف الدولة خلال مايو

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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انخفض إجمالي أصول البنوك، متضمنةً شهادات القبول المصرفية، بنسبة طفيفة لم تتعدَّ 0.2%، وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي إبان تقلصها من 4.296 تريليونات درهم في نهاية شهر أبريل إلى 4.287 تريليونات درهم في نهاية شهر مايو.

في المقابل، ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.7% من 2,063 تريليون درهم إلى 2.077 تريليون درهم في نهاية شهر مايو، مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 0.9%، وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.7%، مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان القطاع العام بنسبة 0.6%، والقطاع الخاص بنسبة 1.2 %، متجاوزاً الانخفاضات التي حدثت في ائتمان كل من القطاع الحكومي بنسبة 2.2%، والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 3.4%.

وتراجع أيضاً إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.4%، ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 2.717 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل إلى 2.678 تريليون درهم في نهاية شهر مايو، وذلك تأثراً بانخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 4.6%، إلى جانب تراجع رصيد ودائع المقيمين بنسبة 1.2% الناتج عن تقلص ودائع الحكومة بنسبة 8.7%، وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.1%، برغم ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.2%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 2.7%.

وأظهر التقرير توسع القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 714.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل إلى 727.1 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر مايو مدفوعة بالنمو في العملات المصدرة بنسبة 1.4%، وكل من الحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 3.3% و29.4% على التوالي، بما استوعب تقلص انخفاض الأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.2% نهاية مايو.

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