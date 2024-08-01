6.7 مليارات درهم أرباح «ألفا ظبي» في النصف الأول بزيادة 38%

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة عن وصول صافي أرباح المجموعة إلى 6.7 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024، والذي أظهر أداءً ممتازاً بتسجيل إيرادات قدرها 29.3 مليار درهم بما يمثل زيادة بمعدل 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصل صافي الأرباح من العمليات التشغيلية إلى 5.1 مليارات درهم مسجلاً زيادة استثنائية بنسبة 92% على أساس سنوي، في حين سجلت إجمالي أرباح قدرها 6.4 مليارات درهم بزيادة نسبتها 38% على أساس سنوي.

وبلغت مكاسب النصف الأول من العام 2 مليار درهم، أقل من الفترة ذاتها من العام السابق جراء إلغاء تصنيف شركة بيور هيلث كشركة تابعة، إلى جانب اعتماد ضريبة الشركات في الدولة في عام 2024، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في صافي أرباح المجموعة.

وتجلت قوة محفظة الشركة في مساهمتها الكبيرة في القطاع الصناعي بنسبة 41%، والقطاع العقاري بنسبة 30%، وقطاع البناء بنسبة 17%، والطاقة والضيافة ورأس المال المناخي مجتمعة بنسبة 12%.

وواصلت شركة ألفا ظبي تعزيز أرصدتها مع وصول القيمة الإجمالية لأصولها إلى 155 مليار درهم، في حين بلغ حجم السيولة النقدية للشركة 20.7 مليار درهم. وبلغ إجمالي حقوق الملكية في النصف الأول من العام 81.1 مليار درهم، بما يعكس عمق ومرونة وضعها المالي.

وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: «تمضي ألفا ظبي قدماً في إنشاء محفظة استثمارية قوية ومتوازنة، قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل من خلال التركيز على الفرص المستقبلية الواعدة، واستكمال ما بدأنا به في مستهل العام. وسنحرص دائماً على تقديم كل ما هو مميز ومفيد، وسنسعى جاهدين للارتقاء بأدائنا وتحقيق فوائد قيمة طويلة الأجل لدعم اقتصاد دولتنا. وهذا بالضبط ما نجحنا في بلوغه خلال الأشهر الستة الماضية مع زيادة إيراداتنا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يظهر إرادتنا العالية وحرصنا على تحقيق النجاح في مختلف مجالات أعمالنا. ونتطلع للمستقبل بخطى ثابتة مع إثراء محفظة أعمالنا بفرص استثمارية مجدية، من شأنها تمكين مشاريعنا وتشجيع عمليات التحول والتكيف من خلال الابتكار والاستدامة».

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «تواصل ألفا ظبي أداءها المميز عبر محفظة أعمالها مع إضافة استثمارات استراتيجية رائدة في قطاعات سريعة النمو، ترسم ملامح مستقبل أعمالنا الواعد. ونجحنا مجدداً في ترسيخ أساسيات أعمالنا، ونسج شراكات بناءة واقتناص فرص استثمارية مهمة. ويبرهن ارتفاع صافي أرباحنا التشغيلية بنسبة 92% لتصل إلى 5.1 مليارات درهم على استمرارنا بترسيخ حضورنا في الأسواق والقطاعات الرئيسية. وسنواصل السعي لتكثيف أنشطتنا الاستثمارية واغتنام فرص النمو التي تثري محفظتنا وتحقق تأثيرات إيجابية مهمة عبر مختلف قطاعات عملنا».

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