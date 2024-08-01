مطارات دبي تفتتح مركزاً جديداً لخدمات الأمتعة في مبنى المسافرين 2

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مطارات دبي مركزاً جديداً لخدمات الأمتعة في مبنى المسافرين 2 بمطار دبي الدولي (DXB)، في خطوة جديدة تعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة للضيوف المسافرين.

يهدف مركز خدمة الأمتعة الجديد إلى توفير تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة للضيوف المسافرين، من خلال تقديم مجموعة شاملة من خدمات الأمتعة، بما في ذلك تخزين الأمتعة واستلامها على مدار الساعة، بالإضافة إلى التعامل مع الأمتعة المفقودة أو التالفة.

يتميز المركز بتصميمه الذي يربط بسلاسة وأمان المناطق العامة بالمناطق الآمنة في المبنى، مما يتيح للمسافرين تخزين أمتعتهم واستعادتها بسهولة ويسر دون الحاجة إلى إجراءات فحص إضافية، وبالتالي تقليل أوقات الانتظار وتسهيل إجراءات السفر.

ويأتي افتتاح هذا المرفق ثمرة للتعاون الوثيق بين مطارات دبي وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك شرطة دبي وجمارك دبي ودناتا، وذلك في إطار جهودهم المشتركة لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز مكانة مطار دبي الدولي كوجهة عالمية رائدة.

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