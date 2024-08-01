56.3 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 7 أشهر بارتفاع 85%

المصدر: وام

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 56 ألفاً و345 حساباً جديداً للمستثمرين خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024 بنمو 85 في المائة مقارنة بـ22 ألفاً و707 حسابات خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة ومن بينها "باركن" و"سبينس" وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في أبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 55 في المائة مقارنة بنحو 3570 حساباً جديداً في يوليو 2023.

واستحوذت شركة "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بواقع 21.56 ألف حساب، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بواقع 14.13 ألف حساب، ثم "الرمز كابيتال" 7115 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 3313 حساباً، والدولية للأوراق المالية 3071 حساباً، و"المشرق" للأوراق المالية 2631 حساباً و"أبوظبي الأول" للأوراق المالية 798 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات 710 حسابات و"أبوظبي التجاري للأوراق المالية" 631 حساباً، و"أتش اس بي سي الشرق الأوسط" 553 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 2.57 مليون صفقة خلال سبعة الأشهر الأولي من العام الجاري، على عدد 58.4 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 114.5 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 24.17في المائة أو ما يعادل 27.6 مليار درهم، ثم "بي اتش ام كابيتال" بحصة 13.5 في المائة توازي 15.44 مليار درهم، وثالثاً "أرقام سيكيورتيز" بنحو 11.2 مليار درهم أو ما نسبته 9.8 في المائة، ثم "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" بنحو 10.38 مليار درهم أو ما يوازي 9.07 في المائة.

وجاءت شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" في المركز الخامس بنحو 6.58 مليار درهم أو ما نسبته 5.75 في المائة، و"أكس كيوب – صانع السوق" بنحو 5.26 مليار درهم وبنسبة 4.6 في المائة، و"بي اتش ام كابيتال - صانع السوق" بـ4.69 مليار درهم، بحصة 4.1 في المائة و"الرمز كابيتال" بنحو 4.37 مليار درهم أو ما نسبته 3.82 في المائة.

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