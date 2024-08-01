«المشرق» و«ملتي بانك» يتعاونان لتقديم حل للدفع الفوري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة ملتي بانك، عن دخولها في شراكة مع المشرق، لتقديم حل للدفع الفوري للعملاء من الشركات، يعتمد على واجهة برمجة التطبيقات، ويتكامل بشكل تام مع منصة الدفع الفوري «آني»، التابعة لمصرف الإمارات المركزي.

وقال ديفيندرا كومار رئيس قنوات خدمات المعاملات المصرفية العالمية في المشرق: «سعداء بالتعاون مع مجموعة ملتي بانك، لطرح حل رقمي متطور، يتيح إجراء المدفوعات لحظياً، من خلال واجهات برمجة التطبيقات للدفع الفوري، ومن المتوقع أن يحدث هذا التعاون الاستراتيجي ثورة في المدفوعات بين الشركات في المنطقة».

من جانبه، قال مارك أسبينال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة ملتي بانك: «يمثل تحالفنا مع المشرق خطوة كبيرة في رحلتنا نحو الابتكار الرقمي، ولا تعمل واجهة برمجة التطبيقات للدفع الفوري من المشرق على تعزيز كفاءة المعاملات فحسب، بل تسهم أيضاً في تغيير الطريقة التي يتفاعل فيها عملاؤنا مع عمليات الدفع بشكل جذري».

تعد «آني» منصة دفع فوري، تديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، وهي تابعة لمصرف الإمارات المركزي.

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