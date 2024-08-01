انضمام 190 مشروعاً لعضوية «رواد» في النصف الأول من 2024

المصدر: الشارقة - وام

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أظهر تقرير نتائج النصف الأول للعام الحالي 2024، الصادر من مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية «رُوّاد»، حصول 4 مشروعات على موافقات تمويلية صادرة من لجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة، بإجمالي مليون و50 ألف درهم، وجميعها تندرج ضمن برنامج التمويل المباشر.

وتوزعت مجالات هذه المشروعات الممولة، إلى أنشطة المقاولات والصناعات الخشبية، وخدمات التجميل والتجارة الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المشروعات التي انضمت لعضوية المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 190 مشروعاً، من أصل 252 مشروعاً تم تقديمها.

وتوزعت المشروعات إلى 119 مشروعاً تجارياً، وبارتفاع نسبته 63%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع عدد المشروعات المهنية المنضمة إلى 66 مشروعاً مهنياً، بنمو 34%، فيما تمثلت المشروعات الصناعية الجديدة في 5 مشروعات مرتفعة بنسبة 3%.

وأكد حمد علي المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن المشروعات الريادية الناشئة التي يقودها أبناء الإمارات، تمثل أحد أهم الركائز الأساسية لاستمرارية وتطور التحول الاقتصادي القائم في الشارقة.

وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشروعات الريادية بالتكليف، إنه وفق نتائج التقرير، فإن نتائج العضوية أوضحت أن رواد الأعمال الذكور الذين يمتلكون هذه المشاريع، شكلوا 55%، فيما استحوذت رائدات الأعمال على 42% من المشاريع، بينما بلغت المشروعات المشتركة بين الجنسين 3%.

وحول توزيع المشروعات الجديدة المنضمة للعضوية، استحوذت مدينة الشارقة على الحصة الكبرى بواقع 86 مشروعاً «45.2%»، فيما شهدت مدن المنطقة الشرقية انضمام 64 مشروعاً «33.7%»، بينما كان نصيب المنطقة الوسطى 33 مشروعاً «17.3%»، في حين انضم لحاضنة رواد الافتراضية «مسار» عدد 7 مشروعات «3.8%».

ولفتت إلى أن النصف الأول شهد حصول 129 مشروعاً على الموافقة على تجديد عضويتها للسنة الثانية أو الثالثة، بحيث تعفى من جميع الرسوم الحكومية، فيما حصل 70 مشروعاً على موافقة تجديد العضوية للسنتين الرابعة والخامسة، ما يؤهلها للإعفاء من نصف الرسوم الحكومية.

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