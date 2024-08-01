4.1 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة بالنصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، أن صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة بالنصف الأول 2024 بلغت 4.181 مليارات درهم، أما على صعيد مجموع شهادات المنشأ الصادرة فقد بلغ 15173 شهادة، وتصدر مايو العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 3003 شهادات.

وقال إن أكثر الدول التي تم إصدار شهادات المنشأ لها هي السعودية بعد 5280 شهادة بقيمة سلع 924 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان 1095 شهادة بقيمة 95.9 مليون درهم، تلتها الكويت 691 شهادة بقيمة 143 مليون درهم، ثم مصر 566 شهادة بقيمة 171.8 مليون درهم، ثم باقي دول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الدول المصدر لها في النصف الأول 146 دولة من مختلف قارات العالم، في حين بلغ عدد الشهادات الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي 960 شهادة بقيمة سلع 179.9 مليون درهم.

وأضاف: أما فيما يتعلق بأنواع البضائع المصدرة التي تم إصدار شهادات منشأ لها من غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، فقد توزعت على العديد من المنتجات أبرزها: حيوانات حية ومنتجات حيوانية بإجمالي 6897 شهادة بنسبة 43.5% من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال النصف الأول، تلتها منتجات نباتية حيث تم إصدار 4372 شهادة بنسبة 27.6%.

وكشف عن تسجيل رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية النصف الأول مبلغ 881.6 مليون درهم، علماً أن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 131 منشأة للمناطق الحرة برأس مال يقدر بحوالي 190 مليون درهم، و69 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برأس مال يقدر بحوالي 82.3 مليون درهم، وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة في النصف الأول 1006 عمال.

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